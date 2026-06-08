Un informe alerta sobre el creciente papel del armamento nuclear y sitúa a Europa "bajo presión"

Las nueve potencias nucleares mundiales --Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel-- están modernizando e incrementando su arsenal nuclear. Existe el riesgo de que se produzca una escalada, dado que varios de estos países están implicados en guerras, mientras que Europa se encuentra bajo presión por la impresivibilidad en que ha caído su gran aliado, EEUU: estas son las conclusiones del informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), un referente en cuanto a análisis sobre avances o reveses frente a la espiral armamentística.

De los esfuerzos de las décadas anteriores por desmantelar arsenales nucleares se ha pasado a una dinámica inversa. Las grandes potencias están modernizando y reforzando sus sistemas nucleares y las capacidades de utilizarlos. Se acuerdo con las estimaciones del SIPRI, del inventario total de 12.187 ojivas, unas 9.745 están almacenadas en depósitos militares, lo que significa que son potencialmente utilizables, mientras que 4.012 están desplegadas en sistemas como misiles o aviones. La gran mayoría de estas ojivas, un 83%, están en poder de Estados Unidos o de Rusia: 3.700 y 4.400, respectivamente. Ambas superpotencias están prácticamente equiparadas en cuanto a armas dispuestas para entrar en servicio: 1.770 por parte estadounidense, frente a 1.796 por la rusa. Por parte europea, el Reino Unido dispone de 120, mientras que Francia, el único miembro de la UE con armamento atómico, tiene 280.

Aumento de riesgos

Hacer la defensa nacional más dependiente de las armas nucleares implica aumentar los riesgos de una escalada atómica, destaca el informe. Del desmantelamiento gradual tras el fin de la Guerra Fría se ha pasado a una desaceleración de su retirada. Tanto el arsenal ruso como el estadounidense se mantienen estables en cuanto a su volumen, según el SIPRI. Pero ambas potencias están desarrollando programas para modernizar e incrementar su armamento. En China, con 620 cabezas nucleares, se observa un crecimiento más rápido que en el resto de las potencias nucleares.

La situación geopolítica ha cambiado, advierte el director del SIPRI, Karim Haggag. Durante la Guerra Fría, las armas nucleares actuaron de columna para garantizar cierto equilibrio entre Washington y Moscú. Ahora, los sistemas de control sobre sus arsenales se están tambaleando, mientras expiran o no se renuevan los tratados para la limitación de las armas nucleares. "Estamos asistiendo al hundimiento de los controles sobre las armas nucleares", alerta Haggag. Por parte estadounidense, Donald Trump ha apuntado a medidas "más drásticas" para impedir que Irán disponga de armamento atómico. Por parte rusa, Vladímir Putin considera su arsenal nuclear un "garante fiable de la soberanía" rusa.

Repercusiones sobre Europa

Para los analistas del SIPRI, las guerras de Ucrania y de Irán, con participación en ambos casos de las potencias atómicas reconocidas como tales, colocan a Europa bajo una fuerte presión. El "entorno de seguridad se ha hecho muy complejo", apunta Haggag. La relación con Estados Unidos "ha cambiado", recuerda.

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Europa está confrontada a "las repercusiones de la rivalidad entre grandes potencias, que tienen consecuencias de gran alcance para la seguridad europea". EEUU es un aliado menos fiable y, encima, Europa afronta las consecuencias del alza de precios energéticos derivada de la guerra en Irán.

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