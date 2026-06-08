Retorna el fuego cruzado entre Israel e Irán después de que Tel Aviv golpeara Beirut

Los cielos de Oriente Próximo vuelven a llenarse de misiles cruzados. Todo empezó el domingo con un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, desoía así al presidente estadounidense Donald Trump que seis días antes le había convencido para que no atacara la capital libanesa. Irán, protector de la milicia libanesa Hezbolá que es parte del conflicto contra Israel, lanzó por primera vez desde abril misiles contra territorio israelí. Esta noche Netanyahu ha vuelto a ignorar a Trump y ha atacado varias ciudades de Irán. Teherán, por su parte, ha respondido con más misiles contra Israel, a los que se han unido los hutíes de Yemen.

Retorna así la guerra a una región hastiada de la violencia. Los frágiles altos el fuego entre los diferentes países —Estados Unidos e Israel con Irán, e Israel con el Líbano— se desmoronan. Las explosiones se han registrado esta madrugada en varias ciudades iraníes, como en la capital Teherán, la central Isfahán y Tabriz, al noroeste del país. Según la agencia de noticias IRNA, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habría afirmado en un comunicado que Israel llevó a cabo ataques contra objetivos dentro del país utilizando misiles balísticos lanzados desde el aire. Uno de los objetivos ha sido la compañía petroquímica Karun Mahshar en la provincia de Juzestán, al suroeste, que ha sido alcanzado por los ataques "del enemigo sionista, causando daños parciales", según la agencia Fars.

Misiles contra Israel

Horas antes, el medio estadounidense Axios aseguraba, a través de un alto funcionario estadounidense y otro israelí, que Netanyahu habría accedido a retrasar los ataques contra Irán después de que Trump le instala por teléfono a no tomar represalias. "No creo que haya nada inminente en cuanto a un ataque israelí", dijo el funcionario estadounidense. No mucho más tarde, los aviones de guerra israelíes volvieron a sobrevolar tierra iraní. Desde el mismo medio, un oficial de defensa estadounidense defendió que los ataques fueron "relativamente limitados" y que Washington no habría participado en ellos.

Casi a las seis de la mañana hora local (las 5:00 de la madrugada hora peninsular española), las sirenas antiaéreas se han activado en la zona de Jerusalén, Tel Aviv y el centro del país por el lanzamiento de un misil desde Yemen por parte de los hutíes, aliados de Irán. El proyectil ha sido interceptado y no ha causado daños ni heridos, solo un hombre que se cayó de camino al refugio. Una hora más tarde, las sirenas han vuelto a sonar en varios puntos del país, incluidos Jerusalén, el aeropuerto Ben Gurion a las afueras de Tel Aviv y la sureña Beersheba, después de que el Ejército israelí detectara el lanzamiento de misiles balísticos desde Irán. Todos los misiles han sido interceptados, aunque los restos de los proyectiles han impactado en casas de un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada. Teherán asegura haber golpeado bases militares israelíes.

Amenazas de los hutíes

Los hutíes han reivindicado su responsabilidad en el ataque de esta mañana, a la vez que han anunciado que bloquearán "la navegación marítima israelí en el Mar Rojo". "Consideramos todos los movimientos del enemigo como objetivos legítimos", han añadido. La respuesta iraní de esta mañana no ha causado heridos. A continuación, la Fuerza Áerea israelí ha anunciado haber completado una oleada "extensa" de ataques aéreos contra los sistemas de defensa aérea iraníes. "Recientemente, se desplegaron sistemas de defensa en numerosas zonas de Irán como parte de los esfuerzos del régimen por restablecer sus capacidades de detección y defensa, que se vieron mermadas durante la Operación León Rugiente", ha afirmado, en referencia a la reciente guerra estadounidense-israelí contra Irán. "El ataque ha provocado la destrucción de estos sistemas", ha confirmado el Ejército.

Noticias relacionadas

En el Líbano, los ataques israelíes también han continuado durante la noche. Los distritos de Nabatiye y Sidón han sido objetivos de los bombardeos. Tel Aviv ha amenazado con continuar sus operaciones "en todo el Líbano" y "aumentar la presión" sobre Hezbolá en un mensaje publicado el domingo por la noche por parte del Ejército israelí tras los ataques con misiles iraníes contra sus bases militares. Además, esta mañana ocho proyectiles que habrían sido disparados por Hezbolá en el sur del Líbano han impactado contra una aldea cristiana de la región. Al menos 3.613 personas han muerto y otras 11.072 han resultado heridas desde el reinicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo