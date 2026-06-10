Disturbios y violencia contra inmigrantes en Belfast tras un apuñalamiento perpetrado por un solicitante de asilo sudanés

Cientos de personas han protestado de forma violenta este martes en Irlanda del Norte tras el ataque de un solicitante de asilo sudanés contra un hombre en plena calle el lunes por la noche. La mayoría de los incidentes se han producido en Belfast, donde los manifestantes se han enfrentado a la policía, han incendiado vehículos y han atacado comercios regentados por inmigrantes. Figuras públicas como el agitador de extrema derecha Tommy Robinson y el magnate Elon Musk han alentado las manifestaciones a través de las redes sociales, algo que ha sido condenado por los principales líderes políticos.

Varias calles de la capital norirlandesa han sido cortadas por pequeños grupos, la mayoría de ellos jóvenes encapuchados y con el rostro cubierto, quienes han quemado coches y contenedores en varios puntos de la ciudad. En algunos casos las llamas han alcanzado viviendas, obligando a desalojar a los vecinos. Los manifestantes también han atacado al menos una vivienda ocupada por una familia racializada y han dañado establecimientos, incluidas dos tiendas de telefonía y un supermercado africano.

"Esta tarde se han producido focos esporádicos de disturbios en varios puntos de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se han incendiado varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás", aseguró el subcomisario jefe de la policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson.

Ataque en plena calle

Los disturbios empezaron a última hora de la tarde de este martes tras la publicación en redes sociales del ataque con cuchillo de un solicitante de asilo sudanés contra un hombre en plena calle, ocurrido la noche anterior. El atacante, de 30 años, inmovilizó a su víctima y le provocó heridas de gravedad en los ojos, en el cuello y en la espalda hasta que un vecino, Maitiu Mag Tighearnan, consiguió reducirle tras golpearle varias veces con un palo. El atacante ha sido acusado de dos delitos, intento de homicidio y de posesión de arma blanca, mientras la víctima sigue grave en el hospital.

El ataque provocó una rápida respuesta de agitadores de extrema derecha en redes sociales. Tommy Robinson hizo un llamamiento a las protestas en todo el país, suscrito por Musk y por el diputado ultra Rupert Lowe. Decenas de personas se concentraron en Londres, en Glasgow y también en Southampton, en el sur de Inglaterra, donde días antes ya se habían producido incidentes violentos tras la muerte de Henry Nowak a manos de un hombre sij. En las últimas horas también se han producido incidentes en otros puntos de Irlanda del Norte, aunque en ningún caso han sido movilizaciones masivas.

Condena pública

Los principales líderes políticos han condenado los disturbios y han rechazado cualquier tipo de violencia. La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, ha expresado su consternación por el ataque del lunes pero ha alertado de que los incidentes violentos serán perseguidos. "Que grupos de hombres enmascarados quemen las casas de familias es un acto de una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Se trata de una auténtica actitud de matones", ha asegurado.

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La Policía de Irlanda del Norte ha descartado que el ataque de este lunes tenga una motivación terrorista, mientras sigue investigando las causas y el pasado del atacante. Según han confirmado los agentes, el agresor llegó a Belfast a través de Dublín en 2023 y solicitó asilo en el Reino Unido. Poco después, las autoridades le concedieron un permiso de residencia de cinco años, algo que ha llevado a algunos representantes políticos a criticar las actuales políticas de acogida.

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