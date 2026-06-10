Trump amenaza con atacar "con dureza" de nuevo a Irán y le conmina a aceptar ya un acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insinuado este martes en un mensaje publicado en su red social que las negociaciones con Irán, encalladas desde hace más de un mes, están en vía muerta ante las diferencias que mantienen ambos países a pesar de los "grandes avances" que, a su juicio, se habían logrado. Pero horas más tarde, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, ha vuelto a rescatar la opción diplomática instando a Teherán a firmar ya un acuerdo tras amenazar con atacarle "con dureza" de nuevo. En definitiva, el mismo guion al que el republicano se ha ceñido desde el inicio del alto el fuego el pasado 7 de abril.

En un mensaje en Truth Social a primera hora de la mañana, Trump dio a entender que las conversaciones habían terminado y ha abrió la puerta a la vuelta al conflicto activo contra Teherán. Washington y la República Islámica han violado casi a diario el alto el fuego, sobre todo en las últimas dos semanas. "El Ejército iraní es un desastre. Ya casi no existe, ya que ha sido completamente derrotado. Irán es todo palabrería y ninguna acción. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Han tardado demasiado tiempo en negociar un acuerdo que habría sido genial para ellos, ¡pero ahora tendrán que pagar por ello!", ha escrito el multimillonario.

"Les atacamos con dureza ayer (en la madrugada de miércoles), y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo. Tenemos un acuerdo totalmente negociado. Pero siguen dándonos largas. Y yo dije: 'De acuerdo, démosles un par de oportunidades más' porque es un documento importante", ha ahondado este miércoles por la tarde el presidente estadounidense en la Casa Blanca.

El nuevo vaivén de declaraciones de Trump tiene lugar después de una madrugada, la de este miércoles, de ataques cruzados y bombardeos tanto en el estrecho de Ormuz como en regiones alejadas dentro de Oriente Medio, en la violación más grave del alto el fuego vigente.

Todo empezó este martes, cuando Teherán derribó en el golfo Pérsico un helicóptero militar de EEUU. El presidente estadounidense prometió responder. Los dos tripulantes del helicóptero fueron rescatados con vida en el mar.

"Hemos empezado una misión de represalia a las cinco de la tarde, hora de la costa Este de Estados Unidos (23.00 hora peninsular española). Esta misión es proporcional, y es una respuesta a la agresión injustificada iraní", apuntó en un comunicado el Comando Central del Ejército estadounidense.

Según Washington, EEUU ha golpeado 20 objetivos en la costa sur persa. Irán asegura que varias torres de agua potable en la región árida de Sirik han sido destruidas. En respuesta a ello, la República Islámica ha lanzado tres ataques con drones y misiles balísticos contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania.

Los dos primeros países, en la costa del golfo Pérsico, ya han sido atacados en varias ocasiones en las últimas semanas, en las escaramuzas e intercambios de golpes entre Washington y Teherán que han surgido constantemente. Pero nunca —desde el alto el fuego— Irán había atacado un país como Jordania, a miles de kilómetros de las tensiones del estrecho de Ormuz.

El mensaje iraní es claro, y ha sido repetido en los últimos días: cada ataque persa será más agresivo y desproporcionado respecto al anterior. Irán, en palabras de su portavoz militar, "ha cambiado su doctrina castrense, y ya no responderá proporcionalmente".

"EEUU está dañando el proceso diplomático con sus mensajes contradictorios y posiciones cambiantes. Después de lo que ha ocurrido esta noche, debemos repensar nuestro camino diplomático con Washington... cualquier proceso de negociación requiere un ambiente mínimamente estable", ha declarado este miércoles el portavoz de la misión negociadora iraní, Esmaeil Baqaeí.

"Nuestra región"

Todos los analistas y expertos coinciden en que estas escaramuzas —sumadas al intercambio de ataques y misiles de este lunes entre Israel e Irán— no hacen más que dificultar unas conversaciones caóticas al extremo que penden de un hilo.

Pero nada está claro: Trump, en la guerra con Irán, ha cambiado de opinión constantemente y ha anunciado grandes bombardeos y destrucción para luego desistir de ellos. Lo que sí ha demostrado la Casa Blanca es su poco interés en volver a las hostilidades, lo que haría disparar el precio del crudo mundial y dañaría las opciones de los republicanos ante las elecciones de medio mandato de noviembre.

El presidente estadounidense aseguró ya hace dos semanas que la firma de un acuerdo era algo "inminente y cuestión de horas". El mundo, sin embargo, sigue esperando, y a pesar de que tanto Washington como Teherán han confirmado que casi todo ha sido acordado, la letra pequeña se resiste.

"EEUU ha decidido comprobar nuestra determinación a pesar de su derrota en el campo de batalla. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque sin respuesta. Si queréis estar seguros, marchaos de nuestra región. La historia del golfo Pérsico tiene muchos capítulos y ejemplos de destinos amargos para intrusos y foráneos", ha declarado el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi.

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Según filtraciones a la prensa, los grandes puntos de desacuerdo que impiden la firma de un primer memorándum de entendimiento son el final de la invasión israelí en el sur del Líbano y los tiempos de entrega de los activos iraníes congelados en el extranjero durante las últimas décadas, además del levantamiento de sanciones internacionales contra la República Islámica.

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