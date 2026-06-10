Sara Fernández

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Irán lanza de misiles hacia objetivos estadounidenses

Irán y EEUU han intercambiado durante la madrugada de este miércoles una retahíla de ataques cruzados y bombardeos tanto en el estrecho de Ormuz como en regiones alejadas dentro de Oriente Medio, en la violación más grave del alto el fuego que rige entre los dos países desde el pasado 7 de abril. Más información