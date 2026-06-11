John Healey
Dimite el ministro de Defensa de Reino Unido por las diferencias sobre el gasto militar
Recalca que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan y ha agregado que el "excelente y extenso trabajo" completado en enero "confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa"
EP
El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha anunciado este jueves su dimisión en el marco de una disputa sobre el gasto militar en el país europeo, criticando que no se están destinando los recursos necesarios para la defensa de territorio británico.
Haley ha publicado en redes sociales su carta de dimisión, entregada al primer ministro británico, Keir Starmer, en medio del estancamiento de las conversaciones entre las carteras de Defensa y Finanzas sobre cómo abordar una expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.
Así, ha recalcado que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan y ha agregado que el "excelente y extenso trabajo" completado en enero "confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa".
"Desde entonces, usted no ha sido capaz, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país en este momento de crecientes amenazas", ha lamentado Haley, quien encabezaba la cartera desde el 5 de julio de 2024, siempre bajo Gobierno de Starmer.
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