El Ejército iraní anuncia que cierra el estrecho de Ormuz "por completo"

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha anunciado este miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

"Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país --Estados Unidos-- contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico", ha anunciado el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A renglón seguido, el mismo mando del Ejército de Irán ha advertido que "cualquier barco" que "intente atravesar" el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán "será objeto de ataques", al tiempo que ha avanzado que las Fuerzas Armadas iraníes "darán una respuesta contundente y decisiva" a "cualquier agresión y maldad del Ejército estadounidense, agresor y terrorista, en la región".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, que ha precisado que el "cierre" se mantendrá "hasta nuevo aviso", ha justificado esta decisión alegando "repetidas violaciones" del alto el fuego pactado entre Washington y Teherán el pasado mes de abril, por parte de Estados Unidos.

"Advertimos que ningún buque debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán", ha apuntado la fuerza castrense subrayando que "acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una forma de colaboración con el enemigo".

Con todo, tras conocerse las declaraciones de las fuerzas iraníes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desmentido el referido cierre asegurando que "esta noche siguen entrando y saliendo buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

Ha sido en la noche de este miércoles cuando el Ejército estadounidense ha informado de nuevos ataques "en legítima defensa" contra distintos objetivos en Irán, a modo de respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases e intereses estadounidenses sitos en Bahréin, Jordania y Kuwait.