Francia impulsa la solución de los dos Estados para Israel y Palestina y considera que "este año podría ser decisivo"

Un año después de la adopción de la Declaración de Nueva York y del reconocimiento de Palestina por parte de 10 países occidentales, París volvió a organizar una reunión internacional este 12 de junio para discutir sobre la solución de los dos Estados entre Israel y Palestina.

Al encuentro acudieron ministros de Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, así como la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, además de miembros de la sociedad civil israelí y palestina. Todos fueron convocados por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, para llevar a cabo un intenso debate sobre los importantes desafíos de esta cuestión, en medio de un frágil alto el fuego en Gaza, la aceleración de la política de asentamientos en Cisjordania y el enquistamiento de las tensiones en la región.

Durante la jornada, los dirigentes destacaron "la importancia de un horizonte político para israelíes y palestinos con el fin de lograr la seguridad y la integración regional". También sugirieron acciones concretas para implementar el Plan de Paz Integral para Gaza y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, responder a las amenazas existenciales a la solución de dos Estados y tener en cuenta las aspiraciones de la sociedad civil a la democracia y la reforma.

Barrot reiteró el apoyo de París a la solución de dos Estados, afirmando que "este año podría ser decisivo". "Ambos pueblos serán llamados a votar en los próximos meses: en Israel, las elecciones legislativas se celebrarán en otoño; en Palestina, las elecciones legislativas y presidenciales deben celebrarse antes de fin de año. El presidente Abbás se ha comprometido a ello", declaró.

La jefa de la diplomacia de la UE, sin embargo, mostró su preocupación ante los pocos avances para poner fin al conflicto. "Aún quedan cuestiones sin resolver (...) La solución es que israelíes y palestinos puedan vivir en paz, unos al lado de los otros", afirmó Kallas, quien también lamentó, en una entrevista para BFM2, los importantes obstáculos que afronta la solución de dos Estados.

Se estrecha el margen

Las organizaciones palestinas e israelíes presentes en el foro afirmaron en su declaración final que "este conflicto corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano una vez más". Por ello, insistieron en que "la oportunidad para una solución de dos Estados aún existe, pero se está reduciendo. Este momento exige una diplomacia urgente en colaboración con la sociedad civil".

A pesar de la preocupación, para las organizaciones civiles esta solución "sigue siendo posible", pero el tiempo corre en contra. "Israelíes y palestinos siguen siendo prisioneros del miedo, la inseguridad y el trauma", afirmaron conjuntamente la Alianza por la Paz en Oriente Medio (ALLMEP), Principios por la Paz (P4P) y Guerreros de la Paz, que en conjunto agrupan a varias decenas de organizaciones que promueven una solución pacífica al conflicto israelí-palestino.

Un encuentro a las puertas del G7

La reunión concluyó a última hora del viernes con un "Llamamiento a la acción" de ocho puntos, en el que los representantes exigieron un alto el fuego permanente en Gaza, la detención de la expansión de los asentamientos israelíes, la reconstrucción de la Franja, reformas en la gobernanza y un mayor apoyo internacional a la sociedad civil.

Este encuentro se celebra en un contexto de escalada de violencia en la región y apenas unos días antes de la cumbre de líderes del G7 en Evian, Francia, donde también se abordará el conflicto en Oriente Medio con el fin de presentar un llamamiento a la acción actualizado.

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