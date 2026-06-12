En medio de los apagones, EEUU sanciona a la empresa estatal cubana de energía

Donald Trump profundiza el cerco energético contra La Habana en medio de los prolongados apagones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la empresa que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la mayor de las Antillas. De un lado, la OFAC recordó que la política de nacionalizaciones del castrismo a comienzos de los años sesenta a "propietarios estadounidenses" que dominaban el mercado del petróleo. "Al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el Gobierno comunista de Cuba como un arma, tanto para la represión como para alimentar la cleptocracia del régimen en beneficio propio", aseguró por de otra parte el secretario de Estado, Marco Rubio, al justificar la medida.

Rubio advirtió que Washington "continuará atacando la capacidad de Cuba para utilizar el comercio de energía como medio para impulsar su agenda corrupta y su aparato de seguridad represivo". Para la Casa Blanca, la empobrecida isla es una "amenaza" a la "seguridad nacional" de Estados Unidos.

En este contexto, la administración decidió suspender el acuerdo de una empresa de comercio energético del estado de Florida con el Estado cubano para enviar a ese país uno de los mayores cargamentos de combustible desde Estados Unidos en décadas. De acuerdo con The New York Times, Vanguard Energy tuvo que dar marcha atrás en su intento de enviar 250.000 barriles de gasolina y diésel desde una refinería de Texas a Cuba y arrendar instalaciones en la mayor de las Antillas para almacenar el combustible a su llegada. Al conocerse el negocio, señaló la publicación, "el Departamento de Estado intervino rápidamente, dejando claro que Vanguard necesitaba una autorización explícita de las autoridades estadounidenses para seguir adelante". Y añadió: "Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia para esta transacción

El golpe contra la CUPET y los límites puestos a Vanguard son asestados en medio de un menú de sanciones y presiones que golpean a la economía en todos sus frentes. Los apagones, en tanto, tienen un enorme efecto social. El triángulo de la política de EEUU se completa por estos días con las amenazas de una intervención militar.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, estuvo en la base militar de Guantánamo, a casi 900 kilómetros de La Habana, donde dijo a las tropas norteamericanas que deben estar "listas ante cualquier contingencia". En tanto, el brigadier general Arthur J. Garffer, secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, dijo al canal Telemundo de Miami que "Cuba está muy próxima a ser liberada" y puso como fecha tentativa nada menos que el 26 de julio, el llamado "Día Nacional de la rebeldía" para el castrismo porque se conmemora el primer intento armado de Fidel Castro, su hermano Raúl y un grupo de jóvenes contra un cuartel en medio de la dictadura de Fulgencio Batista. "Creo que sería tremendo que antes de o el mismo día se dé algún tipo de derrocamiento de este régimen dictatorial comunista", añadió Garffer.

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