Al menos un muerto y once heridos en un tiroteo en Texas

Un hombre abrió fuego en un edificio de Midland (Texas) y provocó la muerte de al menos una personas y once heridos antes de ser abatido por la policía, según informaron este viernes las autoridades.

El sospechoso se había atrincherado en un edificio al sur de la ciudad, donde se desató un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo táctico que respondió al tiroteo, según informó la alcaldesa Lori Blong durante una rueda de prensa.

"El incidente del tirador activo ha sido resuelto y se confirma que el sospechoso está muerto", informó la ciudad de Midland a través de sus redes sociales, donde precisó que la escena permanece activa y aún no ha sido despejada.

La policía de Midland respondió hoy, sobre las 8.00 hora local (13.00 GMT), a un aviso de tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.

"Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", detalló el escrito.

Al menos once personas resultaron heridas tras los disparos y ya fueron trasladadas a un centro de salud. Una persona falleció en el lugar de los hechos, detalló la alcaldesa.

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