Pakistán anuncia un "texto definitivo y consensuado" del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El final de la guerra entre Estados Unidos e Irán parece, este viernes, mucho más cerca, después de que el primer ministro de Pakistán, país mediador entre los dos contendientes, haya anunciado esta tarde que hay fumata blanca sobre "el texto final y consensuado del acuerdo de paz". Así lo ha asegurado Shehbaz Sharif en un mensaje en X en el que ha apuntado también que Islabamad "está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos". Las horas venideras serán claves para saber si el pacto acaba materializándose o, por el contrario, es una vuelta más del bucle en el que se halla inmerso este conflicto.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ya avanzó este jueves, tras dos días de intensos ataques cruzados, que Washington y Teherán habían llegado a un acuerdo "muy sólido" que podría firmarse este mismo fin de semana en Europa. Pero Irán desmitió a través de fuentes anónimas a medios y agencias estatales la existencia de la entente. El mismo guion que se ha repetido desde el inicio de las hostilidades, el pasado 28 de febrero. Desde entonces, Trump ha anunciado en al menos 39 ocasiones que el acuerdo con Irán está cerca, según un recuento de la CNN.

Al ambiente constructivo ha contribuido este viernes el ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, quien en la red social X ha destacado que "el memorando de entendimiento (...) nunca ha estado tan cerca". Araghchi ha publicado el mensaje después de que Trump calificase a las autoridades de la República Islámica de ser personas "deshonrosas" por haber filtrado a la prensa local detalles del memorando, como que Teherán mantendría el control del estrecho de Ormuz, el derecho a enriquecer uranio o el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en activos congelados en el extranjero. "Los términos que Irán ha filtrado NO TIENEN NADA que ver con los términos acordados por escrito", ha asegurado el presidente de EEUU.

Versión distinta

La versión de la Casa Blanca sobre los puntos acordados dista bastante de la iraní. Según ha explicado un funcionario estadounidense a la agencia France Presse, el régimen de los ayatolás habría aceptado que los 440 kilos de uranio enriquecido sean destruidos y retirados y el programa nuclear, desmantelado; la liberación de los activos congelados cuando "se cumplan los términos" del pacto; que el estrecho de Ormuz se mantenga abierto; y abstenerse de financiar a grupos terroristas, en referencia a Hamás o Hezbolá, ambos miembros del llamado Eje de la Resistencia creado por Teherán para combatir a Israel. El acuerdo también incluye el cese de las hostilidades en el Líbano por parte de Tel Aviv, una demanda reiterada por Irán durante las negociaciones y a la que se resiste el primer ministro israelí y aliado de Trump, Binyamín Netanyahu.

Con un mensaje en X, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha venido a confirmar algunos de los puntos del memorando filtrados a la prensa. "Estoy viendo mucha información falsa sobre un posible acuerdo para reabrir el estrecho y poner fin al programa de armas nucleares de Irán. En primer lugar, los iraníes no recibirán dinero en efectivo, ni se liberarán fondos por el simple hecho de firmar un acuerdo o asistir a una reunión", ha escrito, antes de subrayar que solo si la "República islámica cumple con sus obligaciones" tendrá derecho a esos "beneficios económicos".

Israel, por su parte, ha reivindicado su intención de conservar la capacidad de "actuar de forma independiente para impedir que Irán adquiera armas nucleares" en el futuro, según ha manifestado el ministro de Defensa, Israel Katz. Durante el proceso negociador, Trump y Netanyahun han mantenido discrepancias sobre el conflicto y su resolución. El republicano le ha reclamado en muchas ocasiones que detenga la ofensiva contra el Líbano y el pasado 2 de junio llegó a abroncarle por teléfono por no hacerlo: "Estás jodidamente loco (...). Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto". Aquella reprimenda no sirvió de mucho, este mismo viernes, aviones de combate israelíes han bombardeado varios objetivos en el sur del país de los cedros.

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Washington espera que la firma del acuerdo se celebre en "los próximos días", según ha declarado a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato. Esta fuente, no obstante, no ha querido concretar una fecha exacta y se ha mostrado confiando entre un 80% y un 85% en que finalmente se forje el pacto, "pero no al 100%".

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