Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Estados Unidos ya no actúa necesariamente como líder democrático, sino como una potencia que se acerca a "los valores y las prácticas del mundo autocrático". Esa fue la principal advertencia de la influyente historiadora y periodista Anne Applebaum en el III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

Y ese giro, sostuvo, no es solo una cuestión de estilo personal. Europa ha pasado de ser un aliado a ser "un rival estratégico" a quien imponer aranceles, a quien ningunear en la guerra de Ucrania, y a quien amenazar con la anexión de Groenlandia. Su política exterior quiere "extraer lo que pueda de sus aliados" y ya no se vende con el objetivo de "promover la democracia en el mundo", sino de supuestamente "ayudar a Europa a corregir su trayectoria", una fórmula que podría justificar apoyos iliberales y presiones electorales. Describió el nuevo mapa global como "la hora del depredador", que sustituye al sistema nacido tras 1945, basado en cooperación, fronteras estables y comercio recíproco.

Applebaum sostuvo que la Casa Blanca quiere debilitar la UE porque una Europa fragmentada sería "más fácil de influir", dijo, yendo todavía más allá, en el diálogo posterior con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica. Recordó que Trump ha presionado más a socios europeos que a Rusia, pese a que Moscú ayuda a Irán frente a los propios ataques de EEUU y su principal socio, Israel. "Rusia nunca fue el foco de la ira del presidente Trump", expuso, "pero España sí lo fue".

Deriva autocrática

El giro en las prioridades exteriores va unido a una transformación interna del poder, con una política "personalizada y patrimonial" orientada a beneficiar al presidente y a sectores próximos.

El objetivo de la nueva ola autocrática ya no es imponer una ideología, sino el enriquecimiento personal. Así, crecen los negocios familiares de la familia Trump, mientras da marcha atrás en normas de transparencia. También alertó del uso de "demandas judiciales para intimidar a los medios" y de "ataques contra jueces y periodistas".

Para explicar el contexto, Applebaum recurrió a la idea de "Autocracia Inc.", una red de regímenes que no comparten ideología, pero sí métodos e intereses. No es un bloque de Guerra Fría ni una sala secreta "como en una película de James Bond", sino un entramado de dinero, propaganda, servicios de seguridad y empresas estatales corruptas. Ese modelo, explicó, se parece al de las redes autocráticas porque premia "la lealtad personal" y castiga "a cualquiera que se interponga".

En este contexto, avanzan Estados que ven la política internacional como "un juego de suma cero" y se impone lo que llamó "el modelo Maduro", por el que los líderes están incluso dispuestos a que sus países se conviertan en estados fallidos, mientras puedan prevalecer en el poder. Sus líderes rechazan "la transparencia y la rendición de cuentas" y atacan el lenguaje de los derechos porque es el mismo que usan sus opositores internos, como Alexei Navalni en Rusia, las protestas prodemocráticas de Hong Kong, o los manifestantes iraníes.

"La hora del depredador"

La amenaza para Europa llega por dos lados: una Rusia "rearmada y radicalizada", según Applebaum, capaz de sabotajes, drones, asesinatos y financiación de partidos que rompen la solidaridad europea. "El peor escenario sería que Putin se niegue a perder la guerra, y la expanda a otros países europeos", advirtió, porque una victoria rusa en Ucrania pondría en riesgo al continente. Putin, señaló, ha sugerido que cualquier lugar donde hubo un soldado ruso podría "volver a ser ruso".

Frente a ese escenario, la salida no es resignarse, sino construir capacidad europea: una red contra la cleptocracia, más inversión en defensa, tecnologías propias e inteligencia artificial con valores europeos. También reclamó datos almacenados en este lado del Atlántico y una unión de mercados de capitales. Europa, concluyó, aún puede apoyarse en "seguridad y Estado de derecho" y en "solidaridad, resiliencia y comunidad" para ser algo distinto en la nueva hora del depredador.

Sobre la ofensiva en Gaza, Applebaum se limitó a decir que "Israel se ha convertido en los últimos años en un país radical", y que "lo mejor que podría pasarle al país es un cambio político interno, para que la gente comience a darse cuenta del daño que ha hecho a sus vecinos".

La respuesta europea

Aunque Applebaum espera "no haber perdido a EEUU para siempre", animó a Europa a no sentarse a esperar a que Washington vuelva a ser el de antes. "Alemania y Francia son esenciales, pero no suficiente", afirmó. Europa necesita a Italia, España, Polonia, Reino Unido, Canadá, para construir "un futuro que no sea necesariamente hostil contra EEUU, pero para tener una asociación justa con el país". Un factor importante será que Europa construya "su propio estatus en la tecnología y defensa", especialmente en IA, añadió.

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Europa conserva ventajas que no siempre reconoce: seguridad, Estado de derecho, ciencia, cultura y memoria histórica, y debe resistirse a mimetizarse con la deriva autocrática. La cuestión, dijo, no es restaurar el viejo orden, sino "hacer que este cambio trabaje a nuestro favor".