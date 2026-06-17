Javier Colomina, representante de la OTAN para la Vecindad Sur: "No soy capaz de ver el fin de los problemas en el Sahel"

Cuando el embajador Javier Colomina se hizo diplomático, aún se hablaba del fin de la historia y de las teorías de Francis Fukuyama. Hoy, 26 años después, el representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur se mueve en un panorama mundial tan inestable, tanto, que lo describe como "el entorno de seguridad más conflictivo que he conocido en mi carrera: una guerra abierta en Europa, un conflicto en Palestina, las derivadas regionales de la guerra en Irán y, hasta hace unos días, la misma guerra de Irán". Ese es el tablero en el que se mueve el protagonista de una de las primeras conversaciones del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica en Barcelona.

En ese panorama complejo está en ebullición precisamente ese sur al que Colomina atrae la mirada de la OTAN. Reconoce que en el Sahel hay un problema de seguridad que genera preocupación. «La guerra en Ucrania, que nos preocupa muchísimo, encontrará su fin en algún momento, de una manera u otra, pero no soy capaz de ver el fin de los problemas que nos encontramos en el Sahel», confesó Colomina a Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, que conducía la conversación.

La charla ha incidido en un problema de seguridad de primer orden para el Mediterráneo, en el que juegan su papel "un terrorismo brutal, que se ha convertido en una especie de business plan vinculado con los tráficos ilícitos, desde la trata al narcotráfico, y donde el control del territorio por parte de los estados es reducido, se limita prácticamente a las ciudades, y donde hay una presencia muy sólida de competidores geoestratégicos, principalmente de Rusia".

La gran olla de terrorismo, demografía desesperada y tráficos ilegales del Sahel, se resume, según Colomina, en un cuadro inquietante. "Todo lo malo que uno se puede imaginar en el mundo, lo multiplicas por tres o por cuatro, y ahí te lo encuentras".

El representante del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, conversa con Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica. / Jordi Otix

En su intervención en Barcelona, el diplomático de la OTAN ha adelantado cuatro ejes de prioridad para la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, prevista para julio en Ankara. En la capital turca se hablará de industria de defensa, del esfuerzo del 5% de PIB de los aliados para invertir en defensa, del apoyo a Ucrania "y de una cuarta dimensión", que es el flanco sur.

Según Colomina, la OTAN ha mirado a Irán con mucha atención, "consciente de la amenaza que representaba por su plan nuclear, sus misiles balísticos y su acción a través de proxys regionales".

A ese flanco lo conmociona también la guerra de Irán. De hecho, en Ankara, por primera vez la OTAN invitará a los ministros de Exteriores colaboradores en el Golfo Pérsico: los Emiratos, Qatar y Baréin.

Esa cumbre se celebrará cuando ya se esté consolidando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Colomina lo ha celebrado porque "va a poner fin al menos a la amenaza nuclear". La OTAN ha mirado a Irán con atención, "consciente de la amenaza que representaba por su plan nuclear, sus misiles balísticos y su acción a través de proxys regionales".

La Alianza -ha contado Colomina- impulsa a sus aliados de la región "para que tengan mayor presencia en el postconflicto", y "tratar de garantizar la libertad de paso en el Estrecho de Ormuz".

Relación con Estados Unidos

Javier Colomina ha lanzado un mensaje de unidad en el seno de la OTAN. Ha restado importancia a la crisis de credibilidad de la Alianza suscitada por las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre Groenlandia, que para Albert Sáez es "el elefante" que anda por la habitación.

Colomina: "Lo que se produce no es una reducción del compromiso norteamericano con la Alianza Atlántica, sino un cambio en cómo se hacen las cosas. La Alianza era demasiado dependiente de Estados Unidos".

Un conflicto entre miembros de la Alianza es "una fantástica fantasía periodística", ha dicho Colomina, si bien admite que esa inquietud está "basada en algunas declaraciones". El diplomático prefiere darle relevancia, más que a los comentarios de Trump, a la actitud de Estados Unidos. "Siempre hemos sentido un compromiso [de EEUU] muy firme con el artículo 5 y con la defensa colectiva -ha explicado-. Es verdad que han demandado un cambio para esa defensa colectiva: más Europa y más Canadá en una OTAN más fuerte. Es un cambio en cómo se lleva la carga de seguridad, que va a implicar que los europeos hagan mucho más en el ámbito convencional".

Y ahí ha lanzado su mensaje: "La relación trasatlántica sigue siendo la esencia de nuestra seguridad; no debemos aspirar a sustituirla". Y eso, dado que "lo que se produce no es una reducción del compromiso norteamericano con la Alianza, sino un cambio en cómo se hacen las cosas. La Alianza era demasiado dependiente de Estados Unidos". Esa situación "nos ha obligado a que Europa tome decisiones, a hacerse más responsable de su defensa convencional".

Las primeras decisiones de esa actitud son, claro, económicas, en una Europa que -ha subrayado Colomina- no tiene una industria de defensa unitaria. "Sin esas decisiones, será difícil que la UE se convierta en el actor de seguridad que EEUU demanda y la OTAN aplaudiría".

En la nueva proactividad europea "hay un compromiso sólido por el 5% de inversión de nuestros gobiernos", ha asegurado. Por tanto "las industrias de defensa ahora pueden producir con una mirada en el futuro sabiendo que no va a faltar el dinero". Ahora bien, "tienen que dinamizarse para producir más y más rápido".

Ha sido otro de los mensajes clave lanzados desde Barcelona por una voz de la OTAN consciente de las "muchas partidas que se juegan en el Mediterráneo: la migración, la competición geoestratégica, la seguridad marítima...", y que celebra que el Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica incluya en su mirada la seguridad, porque "sin seguridad, sin estabilidad, todo lo otro no tendría lugar".