El G7 reclama a los gigantes tecnológicos impulsar la protección digital de los menores

Entre Oriente Medio y Ucrania, los líderes del G7 reservaron una sesión de trabajo específica para tratar la seguridad de las redes sociales y de la inteligencia artificial en presencia de los líderes tecnológicos mundiales. Durante el encuentro, los distintos países aprobaron una nueva declaración sobre la protección de menores en internet, algo prioritario para el presidente Emmanuel Macron, anfitrión de esta cumbre. Para los líderes del bloque, existe una responsabilidad directa de las empresas tecnológicas sobre este tema, y por ello, instaron a los gigantes a "crear e implementar tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras y adecuadas a la edad de sus usuarios, mediante mecanismos de verificación". Además, reclamaron el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA) adaptadas a los más jóvenes, y exigieron reforzar la lucha contra la creación y la difusión de contenido relacionado con el abuso sexual infantil y las actividades delictivas vinculadas a imágenes íntimas no consentidas.

Alrededor de la mesa se sentaron una docena de líderes del sector, desde Sam Altman, CEO de OpenAI, hasta Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, quienes se mostraron dispuestos a reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de uso, pero mantuvieron su rechazo a una mayor regulación del sector y a la denominada tasa GAFAM. Este impuesto se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Donald Trump y Emmanuel Macron, después de que el estadounidense amenazase antes de aterrizar en Évian-les-Bains, con imponer aranceles del 100% sobre los vinos y champanes franceses, si París no elimina dicha tasa sobre los gigantes digitales estadounidenses. Macron defendió durante una entrevista para TF1 que este impuesto había sido decidido e implementado por varios países europeos en base a la legislación común. "No es Estados Unidos el que decide la ley de los europeos, ni la de los franceses", sentenció.

Feria en París

La élite del mundo tecnológico no sólo se veían las caras este miércoles a las orillas del lago Lemán, también lo harán estos días en la tradicional feria parisina VivaTech, donde el debate sobre la regulación europea estará en el centro de las conversaciones, especialmente, la tasa GAFAM.

Este impuesto se aplica a las plataformas que permiten a los usuarios de Internet conectarse para intercambiar bienes o servicios, así como a los servicios de publicidad basados en el uso de datos recopilados de los usuarios. Su principal objetivo es incrementar la contribución a las arcas públicas de estas empresas digitales que generan grandes ingresos en Francia, pero que no pagan necesariamente impuestos en el país. En un principio, la tasa se fijó en el 3% de las ganancias generadas en territorio francés, afectando a un total de 26 empresas, entre ellas, Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. Desde su aplicación en 2019, generó aproximadamente 350 millones de euros, pero actualmente, después de aumentar el impuesto al 6%, la recaudación ronda los 750 millones de euros anuales.

Washington ha respaldado en reiteradas ocasiones a las compañías estadounidenses, denunciando una medida "discriminatoria" y generando una gran tensión entre ambas administraciones.

Declaración conjunta

La cumbre de Évian ha vuelto a poner de manifiesto las fricciones entre el poder político y las grandes plataformas digitales. Sin embargo, existe un tema en el que las diferencias se reducen: la seguridad de los menores en la red.

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Durante la sesión de trabajo, los líderes europeos apoyados también por Trump firmaron la declaración conjunta, donde muestra su preocupación por las experiencias en línea de los menores e instando a los gigantes a trabajar para que sean "seguras, enriquecedoras y centradas en su desarrollo". El texto insta a que estas herramientas, además, promuevan la creatividad y las conexiones sociales.

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