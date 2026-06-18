Albares celebra que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre "una vía a la paz" en Oriente Medio que debe "garantizar la convivencia" entre Israel y Palestina

El acuerdo de paz anunciado la pasada noche entre Estados Unidos e Irán satisface a España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado que Washington y Teherán hayan alcanzado un pacto para poner fin a la guerra que ha incendiado Oriente Medio, cuya firma se oficializará el viernes en Suiza.

"La firma del acuerdo es una buena noticia que debe permitir la apertura del estrecho de Ormuz de forma libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon", así como trazar un "camino para la diplomacia y la negociación que resuelva el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní", ha afirmado el el titular de la diplomacia española durante su ponencia en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona.

Albares ha asegurado que el pacto debe "abrir una vía a la paz y a la estabilidad más allá del Golfo" y apaciguar la violencia que ha golpeado a la región para así reforzar la negociación entre países y "garantizar que Israel y Palestina puedan convivir garantizándose mutuamente paz y seguridad".

Apuesta por el multilateralismo

En esa dirección, el ministro ha llamado a convertir al Mediterráneo en un "ejemplo" en la defensa del multilateralismo y en el respeto al derecho internacional. Ambos pilares de la política exterior española deben volver a ser la norma en un escenario geopolítico que se ha visto tambaleado con virulencia por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Si algo nos enseña la historia de nuestra región, la historia del Mediterráneo, es que ninguna crisis encontrará una salida duradera y estable al margen del diálogo, de la cooperación y de la diplomacia", ha subrayado.

Reacciones internacionales

Nada más conocerse el acuerdo, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia ya emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban: "Acogemos calurosamente el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán" y felicitan a Washington, Teherán y los mediadores por el "avance diplomático". Los cinco gobiernos sostiene que se abre "un momento de oportunidad para restablecer la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial", pero advierte de que ahora es "vital" cerrar los detalles y aplicar el acuerdo "rápida e íntegramente".

Alemania reforzó ese mensaje con una declaración propia de Friedrich Merz. El canciller afirmó que "el Gobierno federal acoge con satisfacción" el acuerdo marco y defendió que debe abrir el camino a la recuperación económica y a la estabilización regional. También reclamó que Irán abandone cualquier dimensión militar de su programa nuclear.

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Desde Londres, Keir Starmer celebró el pacto en términos similares: "Doy una calurosa bienvenida al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán". El primer ministro británico lo presentó como un paso para terminar la guerra, pero insistió en que la prioridad inmediata es reabrir Ormuz de forma plena y permanente, garantizando la libertad de navegación y, si fuera necesario, apoyando tareas de desminado.

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