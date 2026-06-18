Netanyahu insiste en que Israel mantendrá sus tropas en el sur del Líbano a pesar del acuerdo entre EEUU e Irán

A pesar de que el primer punto del preacuerdo firmado por Estados Unidos e Irán estipula claramente que la guerra en Oriente Medio "debe terminar en todos los frentes, incluido el Líbano", Israel prosigue con su ofensiva y ataques contra el pequeño país mediterráneo.

Este jueves por la mañana, apenas unas horas después de la firma del pacto, el país hebreo ha lanzado dos ataques con drones contra el sur libanés, en la región de Nabatiyeh. En el primero, reportado a primera hora de la madrugada, ha causado la muerte de una persona, y otra ha resultado herida, cuando un avión no tripulado israelí ha impactado contra un coche. El segundo ha ocurrido en la localidad de Beit Yahún, y de él han resultado heridas dos personas.

Estos ataques constantes de Israel contra el Líbano han cosechado unas enormes críticas por parte de toda la comunidad internacional, con un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez más crítico del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Trump, en el G7 de esta semana, ha llegado incluso a asegurar que Siria, liderada por el exjefe de Al Qaeda Ahmed al Sharaa, haría "mejor trabajo" luchando contra Hezbolá que Israel.

Netanyahu ha sido muy crítico con el preacuerdo entre EEUU e Irán y, en un discurso proununciado este jueves durante la inauguración de una carretera en la Cisjordania ocupada, ha reiterado que mantendrá la "zona de seguridad" en el sur del Líbano y no retirará a sus tropas "mientras las necesidades de seguridad así lo exijan".

Su ministro del Interior, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha ido más lejos y ha asegurado que Israel no respetará el acuerdo de su aliado y continuará con su invasión en el sur del Líbano. "Estamos en plenas negociaciones con EEUU para continuar con nuestras tropas en el sur del Líbano. Israel no se retirará de sus posiciones", ha asegurado este jueves por la mañana un oficial anónimo israelí a la agencia Reuters.

"La continuación de los ataques sionistas [Israel] contra el Líbano serán una violación del contenido del preacuerdo. Washington es responsable para forzarles a respetar lo firmado en el pacto", ha declarado este jueves el portavoz del equipo negociador iraní, Esmaeil Baqaeí.

Netanyahu, contra las cuerdas

Durante la parte final del proceso de negociaciones con Irán, Trump ha demostrado en varias ocasiones haber mantenido en la sombra a Netanyahu y su Gobierno, quienes siempre han apostado por la vía militar contra Teherán y se han mostrado en contra de llegar a ningún entendimiento con la República Islámica.

El acuerdo ahora le puede salir caro a Netanyahu, que ve cómo sus constantes huidas hacia adelante —con las guerras en Gaza y el Líbano— se terminan. El premier israelí se someterá al escrutinio de las urnas en las elecciones parlamentarias de este otoño, con varios casos de corrupción en su contra y con una población que le responsabiliza por no haber terminado con Hezbolá tras dos conflictos directos en dos años.

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Los bombardeos israelíes han matado a más de 75.000 personas en Gaza, la mayoría civiles, y casi 4.000 en el Líbano, sobre todo en el sur del país. La ofensiva israelí ha forzado el desplazamiento de más de un millón de personas. O, lo que es lo mismo, el 20% de la población total del Líbano.

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