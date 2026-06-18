Las elecciones en la circunscripción de Makerfield ponen a Starmer al borde del abismo

Se acerca la hora de la verdad para el primer ministro británico, Keir Starmer. Los habitantes de la circunscripción de Makerfield, en los suburbios de Mánchester, acuden a las urnas este jueves en unas elecciones que amenazan con poner fin a su etapa al frente del Gobierno apenas dos años después de su aplastante victoria en las generales. El actual alcalde de Mánchester y candidato laborista, Andy Burnham, aspira a lograr la victoria y a hacerse con un escaño en la Cámara de los Comunes, algo que le permitirá iniciar el proceso para disputar el liderazgo al primer ministro.

Burnham parte como favorito en las encuestas. Una de las más recientes, elaborada por el centro demoscópico Opinium, le da el 46% de los votos frente al 41% de su principal rival, el candidato del partido ultra Reform UK, Robert Kenyon. El candidato laborista está tratando de explotar al máximo sus éxitos al frente de la alcaldía de Mánchester, un cargo que ocupa desde 2017, pero el ascenso de la extrema derecha en esta zona de Inglaterra le ha obligado a luchar por cada voto hasta el último minuto de campaña.

Será difícil para los votantes no hacer una lectura nacional de estas elecciones. La convocatoria se activó tras la dimisión del que fue representante por esta circunscripción hasta el pasado mayo, Josh Simons, quien dejó su cargo con el único propósito de permitir a Burnham acceder al Parlamento y disputar el liderazgo a Starmer. La excepcionalidad de estos comicios ha hecho que votantes de otras formaciones progresistas, como los liberaldemócratas o los verdes, se estén planteando prestar su voto al candidato laborista.

Un cartel del candidato de Reform UK, Rob Kenyon, en un autobús de campaña en Makerfield. / OLI SCARFF / AFP

División de la ultraderecha

A favor de Burnham también juega la irrupción del partido ultra Restore Britain, que amenaza con dividir el voto de la extrema derecha y echar por tierra las aspiraciones de Reform UK de hacerse con el escaño. El líder de esta nueva formación es el diputado Rupert Lowe, quien dejó Reform UK en 2025 tras una disputa con su líder, Nigel Farage. Desde entonces, Lowe ha logrado un apoyo considerable entre los votantes de la derecha más radical, en gran parte gracias al respaldo público del dueño de X, el multimillonario estadounidense Elon Musk. Según las encuestas, la candidata del partido podría lograr hasta un 7% de los votos.

En caso de que se confirmen los pronósticos, la victoria de Burnham abrirá de nuevo la disputa interna en el Partido Laborista para poner fin a la etapa de Starmer al frente del Gobierno. Pero todavía faltan algunas incógnitas por despejar, entre ellas si el alcalde de Mánchester iniciará el proceso para hacerse con el liderazgo de su partido inmediatamente después de ganar el escaño o si, por el contrario, tratará de presionar al primer ministro para que acepte su derrota y permita una transición de poder ordenada que evite un baño de sangre en sus filas.

El líder del partido ultra Restore Britain, Rupert Lowe, posa con la candidata de la circunscripción de Makerfield, Rebecca Shepherd, durante la campaña. / PETER POWELL / AFP

Batalla interna

Starmer ha insistido en su intención de mantenerse en el cargo y de plantar cara a sus rivales. "No estoy a favor de que se celebren unas elecciones para cambiar de líder. El último Gobierno [conservador] demostró que los partidos que dedican todo su tiempo a las elecciones internas no llegan a ganar las siguientes elecciones generales”, ha asegurado este miércoles en una entrevista a Sky News. "No voy a rendirme; voy a luchar", ha recalcado, en un mensaje que ha recordado al que lanzó la exprimera ministra Liz Truss poco antes de presentar su dimisión en 2022 tras apenas 44 días en el cargo.

El primer ministro ha amagado incluso con ofrecer a Burnham un cargo de responsabilidad en su Gobierno en caso de que consiga la victoria este jueves. Una posibilidad que para muchos diputados laboristas resulta inverosímil. Se da por hecho que el alcalde de Mánchester cuenta con el apoyo de al menos 81 diputados de su partido, el mínimo necesario para iniciar una disputa por el liderazgo, y todo apunta a que lograría la victoria frente a Starmer en unas elecciones internas en las que también participaría la militancia y los miembros de los sindicatos afiliados al partido.

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En caso de que el primer ministro decida aferrarse al cargo, sus rivales deberán poner el marcha el proceso para echarle por la fuerza. A la anunciada candidatura de Burnham podría sumarse también la del exministro de Sanidad Wes Streeting, quien ha mostrado públicamente su voluntad de presentarse a unas eventuales elecciones internas, aunque todavía no está claro si cuenta con el apoyo suficiente de su bancada. El extitular de Sanidad ha instado al primer ministro a reflexionar sobre su posición en los próximos días y ha dado por hecho que, si finalmente no cede a la presión, se iniciará el proceso para destituirle a partir de la próxima semana.

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