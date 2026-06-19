El alto el fuego en el Líbano reactiva las negociaciones entre EEUU e Irán en Suiza en los próximos días

El optimismo de hace unos días se ha disipado durante unas horas este viernes. Las bombas israelíes que caían a primera hora sobre tierra libanesa no auguraban un inminente presente de paz en Oriente Próximo. Este viernes estaba prevista en Suiza la primera reunión entre Estados Unidos, Irán, y los mediadores Qatar y Pakistán, del proceso que debe conducir a un acuerdo de paz definitivo, pero el Gobierno de Berna confirmó que el encuentro se cancelaba. En el Líbano, los bombardeos israelíes alcanzaron el sur y el este del país y dejaron al menos 47 muertos, en su mayoría familias, incluidos niños. El anuncio de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá a primera hora de la tarde ha despejado finalmente el sombrío horizonte.

Un diplomático estadounidense familiarizado con las conversaciones declaró este viernes a la CNN que laos contactos se cancelaron porque Teherán exigía primero una garantía de que el conflicto en curso en el Líbano entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, tendría fin. "Los iraníes han pedido garantías de que las hostilidades en el Líbano cesarán, tal como se estipula en el acuerdo firmado", dijo, añadiendo que "los mediadores están trabajando actualmente para resolver el problema". El miércoles tanto Washington como Teherán firmaron el memorando de entendimiento poniendo en marcha un plazo de 60 días durante el cual ambos países debían llegar a un acuerdo final sobre cuestiones delicadas y complejas, como el programa nuclear iraní.

Vance se queda en Washington

La fuente del problema se encontraba en ese mismo texto que defendía el compromiso con la integridad territorial del Líbano. Desde el reinicio de los combates el pasado 2 de marzo, las tropas israelíes han seguido avanzando sobre territorio libanés, conquistando cada vez más zonas. Irán ha exigido que Israel se retire en virtud del acuerdo, condición que Israel ya ha rechazado. Tel Aviv ha defendido su voluntad de continuar ocupando el sur del Líbano en lo que ha autodenominado una zona de seguridad. La negativa israelí se tradujo en decenas de muertes en una intensificación de la campaña de bombardeos contra la ciudad sureña de Nabatiye a apenas horas del inicio de las conversaciones en la ciudad suiza de Bürgenstock.

Mientras miles de libaneses languidecían bajo las bombas que iluminaban la noche, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no partiría el jueves por la noche para las conversaciones tal y como estaba previsto. "Como dijo el vicepresidente en su conferencia de prensa, los planes para las próximas conversaciones técnicas con Irán aún no se han finalizado, y la delegación estadounidense está preparada para partir en la primera oportunidad disponible", explicó en un comunicado. "Pero la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible", añadió. "Esperamos comenzar las conversaciones técnicas cuanto antes".

Cuatro soldados muertos

Otro comunicado emitido a última hora del jueves, atribuido al líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtabá Jameneí, decía que él había autorizado el memorando de entendimiento, pero que las futuras negociaciones directas con Estados Unidos "no significarán aceptar el punto de vista del enemigo". Teherán defendió el fin de la ofensiva militar israelí sobre el Líbano como una de sus condiciones para llegar a un acuerdo de paz con Washington, pero los líderes israelíes ya expresaron su voluntad de seguir atacando el país de los cedros, y Hezbolá continuó respondiendo. Este viernes la tripulación de un tanque del Ejército israelí compuesta por cuatro personas, incluido el jefe de batallón, ha sido asesinada por la milicia libanesa en el sur del país.

Israel permanecerá en el Líbano "el tiempo que sea necesario", declaró el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, añadiendo que su país hará que Hezbolá "pague un precio muy alto" tras el anuncio de estas muertes. Se trata del ataque más letal de esta ofensiva israelí en la que han perdido la vida más de una treintena de reclutas. "Israel no tolerará ningún ataque contra nuestros soldados ni contra nuestro territorio", agregó Netanyahu. El ministro de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, exigió en X que "se abran las puertas del infierno": "es necesario que el fuego hable". "Si tras la muerte de los soldados los suburbios del sur de Beirut siguen en pie, es un fracaso directo del primer ministro y del ministro de Defensa", declaró el líder nacionalista de la oposición, Avigdor Lieberman.

Tregua en el Líbano

En cambio, el Gobierno de Netanyahu ha accedido a un alto el fuego en el Líbano. Así lo ha confirmado una fuente oficial estadounidense a la agencia Reuters. "Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy temprano, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego", ha dicho, a la vez que ha añadido que los negociadores de Estados Unidos y Qatar elaboraron el acuerdo con la ayuda de Irán. Un alto funcionario israelí ha confirmado que la tregua se ha alcanzado y que ya está en vigor. "Si Hezbolá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel", ha añadido, señalando que Israel mantendrá sus fuerzas en el sur del Líbano.

Netanyahu ha dado su "aprobación total" a la reanudación del alto el fuego en el Líbano, según ha declarado un funcionario estadounidense al periodista de Axios, Barak Ravid. "Respetaremos el alto el fuego si Israel lo respeta", ha declarado al medio Al Arabiya el diputado de Hezbolá, Ibrahim Mouassoui, añadiendo que el grupo "se reserva el derecho a responder" a cualquier ataque israelí. Sobre el terreno, sin embargo, la situación es otra. El sur del Líbano continúa siendo objetivo de los ataques israelíes una hora más tarde de que entrara en vigor la tregua. Los drones, el fuego de artillería y los bombardeos han seguido arrasando esta zona del país de los cedros sometida a la violencia israelí desde hace casi tres años.

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Tras el anuncio de la tregua, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní se ha pronunciado confirmando el aplazamiento de la reunión prevista para el viernes en Suiza, y anunciando que se están preparando planes para celebrar conversaciones en los próximos días. También ha añadido que el memorando de entendimiento con Estados Unidos para poner fin a la guerra ya se había firmado digitalmente, por lo que la reunión en Suiza ya no era urgente. El portavoz del ministerio, Esmaeil Baghaei, ha insistido que las negociaciones para un acuerdo final dependerán del inicio y la aplicación continuada de los términos específicos descritos en el memorándum. Mientras, la portavoz castrense israelí, la general de brigada Effie Defrin, ha afirmado que sus tropas tienen "plena libertad de acción" para actuar contra cualquier amenaza en el sur del Líbano.

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