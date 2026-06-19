Los líderes de la UE afrontan divididos las negociaciones del futuro presupuesto comunitario

Los líderes de la Unión Europea han comenzado este viernes las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo sobre el futuro presupuesto del bloque que debe servir para financiar las políticas comunitarias, pero los Veintisiete están lejos de tener una posición común sobre el tamaño, la distribución y la financiación del mismo.

"La propuesta que está sobre la mesa es, desde el punto de vista alemán, inasequible y desequilibrada", ha dicho el canciller alemán Friedrich Merz tras una reunión del Consejo Europeo inusualmente larga. Merz se refiere a un presupuesto de casi 2 billones de euros, a distribuir entre políticas tradicionales como la agrícola o la de desarrollo regional, y nuevas como la industrial o de defensa. El alemán ha pedido recortes antes de la próxima ronda de negociaciones prevista en octubre.

Una posición ampliamente compartida por países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia o Finlandia que piden recortes. Son los conocidos como 'frugales'. Merz ha reiterado, además, su oposición a emitir deuda conjunta para financiar el presupuesto, como piden algunos países. "Solo podemos gastar el dinero que tenemos", ha dicho el alemán. "Más dinero no necesariamente implica una Europa más fuerte", ha añadido por su parte el canciller austríaco, Christian Stocker. Una de las grandes cuestiones a debate este es precisamente las fuentes de financiación.

'Frugales' vs 'amigos de la cohesión'

"Si queremos construir una economía para la próxima década, no podemos hacerlo con el presupuesto de la década de 1990", ha dicho el primer ministro neerlandés, Rob Jette, a su llegada a la cumbre. Porque Países Bajos, como otros países del bloque, pide recortes, pero sobre todo, quiere ver esos recortes en políticas tradicionales del bloque como la de cohesión social. "Es fundamental que nos centremos en las prioridades de seguridad, mayor competitividad y que el presupuesto también se ajuste a esas modernizaciones", ha dicho el liberal.

Del otro lado están los conocidos como 'amigos de la cohesión', un grupo de países del sur, el este y del Báltico, que defienden que la financiación de nuevas prioridades no puede hacerse a expensas de las tradicionales. Es decir, que aumentar el gasto en defensa no debe hacerse a costa de la política agrícola común o de los fondos de cohesión social.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este jueves esta postura a su llegada a la cumbre. Mientras que los frugales piden recortes, para Sánchez la actual propuesta es de hecho "insuficiente". A ojos del presidente, hay una importante falta de ambición tanto en el ámbito tradicional como en el de la competitividad.

La cuestión de los recursos propios

El presupuesto comunitario se financia principalmente a partir de las contribuciones de los propios estados miembros de la UE. El porcentaje se calcula en función de la riqueza, de manera que los países que más tienen son los que más pagan. Por eso, habitualmente, los países más reticentes a presupuestos más ambiciosos son los más ricos.

La otra fuente de financiación principal del presupuesto son los recursos propios. Esto va actualmente desde los aranceles a las importaciones hasta un pequeño porcentaje del IVA o una contribución basada en la cantidad de plástico no reciclado por cada país. Uno de los grandes debates en esta ocasión es encontrar nuevas fuentes de financiación.

"Los nuevos recursos propios serán una parte fundamental de la ecuación financiera", han explicado fuentes comunitarias añadiendo que aunque el presupuesto total está en cuestión, debe estar a la altura de las prioridades del bloque. La Comisión Europea ha propuesto, entre otras cosas, un impuesto especial sobre el tabaco u otro a las grandes empresas que operan en Europa. Mientras que la Eurocámara ha propuesto también tasar las operaciones con criptomonedas, un impuesto a las grandes tecnológicas o a las apuestas online.

Una fuente de financiación independiente e importante permitiría reducir la contribución nacional de los países y, previsiblemente, rebajar las exigencias de recortes. Sin embargo, algunas de las opciones que la Comisión y el Parlamento plantean ya existen en algunos países que temen que, aunque no tengan que pagar más, acaben recaudando menos. Por eso, la ecuación es compleja.

Presión electoral

El actual presupuesto comunitario, acordado en 2020 en plena pandemia, expira en 2027. Un nuevo presupuesto requiere una decisión unánime del Consejo Europeo sobre las cifras, todo un proceso legislativo para poner en marcha las leyes que gobiernan los distintos fondos, y el consentimiento del Parlamento Europeo.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha puesto como objetivo lograr un acuerdo para el nuevo ejercicio contable antes de que acabe el año. La línea oficial es que esto facilitará la transición. La realidad es que el año que viene habrá elecciones en varios de los grandes países del bloque, como España, Francia y Polonia, donde podría haber cambios de gobierno significativos que obstaculizaran las negociaciones.

Noticias relacionadas

Costa ha pedido a la presidencia irlandesa del Consejo una nueva propuesta para negociar durante el próximo Consejo Europeo en octubre. "Me gustaría que tomáramos una decisión este año. Creo que es importante para la previsibilidad de todo el presupuesto de la Unión Europea", ha dicho Merz. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que los líderes están "muy lejos de un acuerdo". Aunque a menudo, en la UE, cuando nadie parece contento con la propuesta, es cuando más cerca se está del consenso.

Suscríbete para seguir leyendo