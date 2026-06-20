Irán vuelve a bloquear la principal ruta energética del Golfo en represalia por los ataques israelíes en el Líbano

La vuelta a la normalidad en Ormuz ha durado poco. El Ejército iraní ha anunciado un nuevo cierre del estrecho tras denunciar a Estados Unidos por "flagrante incumplimiento" de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano. Aun así, las negociaciones técnicas del preacuerdo de paz se retomarán esta semana en Suiza, según ha confirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha amenazado, en un comunicado emitido este domingo, a los buques que se acerquen al estrecho de Ormuz y ha asegurado que aquellos que lo hagan verán comprometida su seguridad. La medida, según las autoridades persas, es una represalia frente a la incapacidad de Washington de frenar la ofensiva israelí en el Líbano. En ese sentido, el Mando Militar Conjunto del Ejército ha denunciado que EEUU no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorándum de entendimiento.

Por su parte, poco después del anuncio de la parte iraní, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado que el tráfico de buques comerciales en el estrecho de Ormuz no se había visto interrumpido. “El paso seguro por la vía marítima internacional se mantuvo intacto hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaron grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo a los mercados mundiales”, dijo el CENTCOM en un comunicado.

Nuevos ataques en el Líbano

El nuevo cierre de Ormuz deriva de la ruptura de uno de los puntos más delicados del acuerdo, considerado además un interés vital por las propias autoridades iraníes: la integridad del Líbano. Los ataques israelíes en el país, que la madrugada de este viernes causaron la muerte de al menos 47 personas, ha precipitado la respuesta de Teherán.

Irán ha vinculado desde el primer momento el resultado de las negociaciones al cese inmediato de las operaciones militares israelíes en el sur del país, parcialmente invadido por Israel en el marco de la guerra con Irán. Así, Teherán ha justificado retomar el bloqueo del estrecho como respuesta a la "implacable y continua violación del alto el fuego" por parte del régimen sionista en el sur de Líbano, así como al "brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra".

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De hecho, el propio Ejército libanés señaló este sábado a Israel como responsable de tratar de sabotear el acercamiento entre Washington y Teherán. "Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en el Líbano", denunció la institución militar en un comunicado. Pese a los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego, Tel Aviv mantiene la ofensiva en el país, en lo que asegura que es una campaña contra Hizbulá, la milicia libanesa que se cuenta entre los aliados de Irán.

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