Irán y EEUU acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Estados Unidos e Irán, después de un inicio accidentado este domingo en la primera ronda de negociaciones nucleares tras la firma del pre-acuerdo la semana pasada para terminar la guerra, han concluido este lunes por la madrugada sus primeras charlas directas en meses, según Qatar y Pakistán, los dos países mediadores.

Estos dos países, en un comunicado publicado de madrugada, han confirmado el final de las conversaciones, lideradas por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el presidente del parlamento persa, Mohammed Bagher Ghalibaf. Durante la semana, aseguran Qatar y Pakistán, seguirán en Suiza reuniones de los equipos técnicos, con una fecha límite: según el pre-acuerdo en vigor, Irán y EEUU deben llegar a un acuerdo en un plazo máximo —aunque prorrogable si hay avances— de 60 días.

"La cumbre ha sido conducida en una atmósfera positiva y constructiva. Hemos conseguido un progreso esperanzador, y esto incluye la creación de una hoja de ruta para las siguientes charlas técnicas", han declarado Qatar y Pakistán en un comunicado este lunes.

Esto no significa, sin embargo, que no haya habido tensiones. Este domingo, ante las repetidas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que constantemente asegura que EEUU volverá a bombardear Irán si no hay acuerdo, Teherán anunció por sorpresa que volvería a cerrar el estrecho de Ormuz, abierto con la firma la semana pasada del pre-acuerdo entre los dos países.

Entonces, Trump dio sus enésimas declaraciones explosivas. "Si lo cierran se quedarán sin país. [Los negociadores iraníes en Suiza] no tendrán un puto país al que volver", declaró el multimillonario en una entrevista a la televisión FoxNews. Cuando los comentarios de Trump fueron publicados, la delegación iraní —ante las cámaras—, hizo un ademán de romper las charlas en Suiza, y marcharse negándose a encontrarse con J.D. Vance, en la misma sala. Finalmente, las charlas ocurrieron, aunque varias horas más tarde de lo inicialmente planeado.

"Hubo algunas amenazas y lloriqueos, pero al final del día las charlas continuaron, y hemos hecho un gran progreso. Hay unos buenos cimientos, y esperamos conseguir un acuerdo final y permanente. Hemos avanzado mucho, y debemos celebrar que las inspecciones nucleares empezarán pronto", ha anunciado Vance este lunes al mediodía, en referencia a posibles futuras inspecciones de expertos de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA). Estas inspecciones han sido bloqueadas por Irán en los últimos años.

Paso a paso

Ni Qatar ni Pakistán, en su comunicado, han detallado nada de lo hablado durante la primera ronda de negociaciones, mucho más política que las que seguirán. La agencia de noticias semi-oficial iraní Tasnim, sin embargo, asegura que las primeras charlas se centran sobre todo en la aplicación y cumplimiento de todos los puntos acordados en el pre-acuerdo, y que las cuestiones nucleares —el gran punto en discrepancia— no serán puestas encima de la mesa hasta dentro de unas semanas.

"Hemos discutido sobre el estatus de Ormuz y la guerra en el Líbano, opero también sobre cuestiones nucleares y la implementación del pre-acuerdo. Estamos centrados en clarificar algunos mensajes confusos por parte de Irán, sobre todo con respecto a Ormuz. Queremos construir mecanismos para asegurarnos de que el estrecho se mantiene plenamente abierto y funcional", ha declarado una fuente estadounidense a la agencia de noticias internacional Reuters.

Según Irán, sin embargo, las charlas no pueden avanzar sin un final definitivo a la invasión israelí contra el sur del Líbano. El final de los ataques del estado hebreo contra su vecino del norte están marcados en el primer punto del pre-acuerdo de la semana pasada. Pese a ello, Israel se ha mostrado contraria a parar su ofensiva, e incluso su ministro del Interior, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha llegado a asegurar en redes que "la muerte de un israelí debe ser respondida con la muerte de 1.000 libaneses".

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"La incansable mediación de Pakistán y Qatar ha logrado importantes avances para poner fin a la guerra del Líbano —ha declarado el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, también presente en Suiza—. Se han suspendido las sanciones estadounidenses a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos iraníes, se ha levantado el bloqueo [de Ormuz], se han liberado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. Pero la primera prueba real es la desescalada del conflicto en el Líbano".

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