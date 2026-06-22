Keir Starmer dimite como primer ministro del Reino Unido: “Ha sido el momento de mayor orgullo de toda mi vida”

La etapa del laborista Keir Starmer al frente del Gobierno británico ha llegado a su fin. El primer ministro ha anunciado este lunes su dimisión tras varios días de intensas presiones de los diputados de su partido y de miembros destacados de su Ejecutivo, quienes consideraban insostenible su continuidad en el cargo tras la debacle en las elecciones locales y regionales del pasado mayo. “Todas las decisiones que he tomado han tenido como objetivo anteponer el país que amo. Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista. Esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey para informarle de mi decisión”, ha anunciado en un discurso frente al número 10 de Downing Street.

La salida de Starmer no se producirá con efectos inmediatos. El todavía primer ministro permanecerá en el cargo hasta el nombramiento de su sucesor, un proceso que podría concluir a mediados de julio en caso de que no se presenten candidaturas alternativas a la del exalcalde de Mánchester Andy Burnham. “Pediré al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario, de modo que el plazo de presentación de candidaturas se abra el 9 de julio y finalice antes de las vacaciones de verano”, ha asegurado el primer ministro. En caso de que haya una contienda, la elección de un nuevo líder podría alargarse hasta septiembre.

Repaso a sus logros

Starmer ha acabado cediendo a la presión de los suyos apenas dos años después de su holgada victoria en las elecciones generales, que devolvió al poder al Partido Laborista tras 14 años de gobiernos conservadores. El primer ministro ha sacado pecho de sus logros al frente de su formación y ha cargado contra aquellos que creían imposible su victoria tras la debacle de 2019, bajo la dirección de Jeremy Corbyn. “Transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, recuperando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional”, ha asegurado.

El primer ministro, visiblemente emocionado, también ha recordado los avances de su Gobierno en materia económica, así como la reducción de las listas de espera en la sanidad pública, la implementación de medidas para frenar la llegada de inmigrantes y el acercamiento a Europa. Todo en un sentido discurso pronunciado ante una multitud de cámaras y rodeado por su familia y por los miembros más destacados de su equipo. “Caminar por esta calle hace dos años, fue el momento del que más orgulloso me he sentido en toda mi vida”.

Transición ordenada

Starmer ha mostrado su voluntad de facilitar una transición de poder ordenada y ha asegurado que brindará a su sucesor su apoyo “total e inequívoco” para que culmine la tarea iniciada por él hace dos años. “[Mi sucesor[ heredará una Gran Bretaña mucho más fuerte y justa que la que yo heredé hace dos años, mejor preparada para los retos que nos esperan y más capaz de garantizar que el Partido Laborista consiga un segundo mandato”, ha afirmado. Por ahora sigue como tercera fuerza en intención de voto, lejos de la formación ultra Reform UK, del populista Nigel Farage.

El propio Burnham ha confirmado que presentará su candidatura para liderar el partido poco después del anuncio de Starmer. "Keir ha prestado un gran servicio a nuestro país y quiero darle las gracias por su liderazgo y dedicación durante un período tan difícil. Su decisión marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable. Me ofreceré para formar parte de este proceso", ha asegurado a través de un comunicado. "El país espera estabilidad, seriedad y que se siga prestando atención a los temas más importantes, y eso es precisamente lo que obtendrá".

Apoyo de Streeting

Falta por saber si, además de Burnham, algún otro candidato dará un paso al frente. Un escenario cada vez más improbable, ya que el principal aspirante a disputarle el liderazgo, el exministro de Sanidad Wes Streeting, ha confirmado su apoyo al exalcalde de Mánchester este mismo lunes. Burnham cuenta con un amplio respaldo de los suyos y es muy probable que los miembros del grupo parlamentario eviten iniciar unas primarias que podrían dañar todavía más la imagen del partido.

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El discurso de Starmer pone fin a dos años marcados por las tensiones internas en su partido. Las propuestas para recortar prestaciones sociales, la falta de contundencia a la hora de tomar decisiones y el escándalo por el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein, han minado la autoridad de un líder que nunca acabó de convencer al electorado y que muchos consideraban demasiado tibio y falto de carisma. Sea quien sea su sucesor, le espera una ardua tarea por delante: la de encauzar a su partido y devolver al Reino Unido a una estabilidad política que perdió con el referéndum del Brexit hace diez años.

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