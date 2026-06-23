Francia confirma al menos 40 muertos por ahogamiento en medio de la ola de calor

Las autoridades francesas se muestran preocupadas ante la ola de calor que azota al país desde hace varios días. Es la segunda canícula que sufre Francia en menos de un mes, y que ha obligado al Ejecutivo a organizar varias células interministeriales de crisis para abordar medidas urgentes ante unos termómetros que no dejan de subir.

Este martes, el primer ministro de Francia, Sebastian Lecornu, volvía a comparecer ante la prensa para ofrecer novedades sobre este episodio de calor de "una intensidad excepcional", afirmó. Durante su intervención, ha informado de que 40 bañistas han muerto por ahogamiento en los últimos días, en su mayoría jóvenes. También esta semana, dos niños de 2 y 4 años fallecieron asfixiados en el interior de un coche como consecuencias de las altas temperaturas, y otras tres personas ancianas morían en Girond por el calor extremo.

En declaraciones antes de iniciar una nueva reunión interministerial de crisis, Lecornu ha calificado de "tragedia preocupante" el auge de ahogamientos en las últimas jornadas. "Debemos abordar una tragedia preocupante relacionada con los ahogamientos. La última cifra que nos ha sido comunicada es de 40 fallecidos desde el 18 de junio, en su mayoría jóvenes. Me gustaría que volviéramos sobre este punto porque son las primeras víctimas de la crisis que estamos atravesando, y quiero que lo analicemos en detalle", ha indicado el jefe de Gobierno.

"En términos generales, se están batiendo récords nacionales de temperatura prácticamente cada día o cada noche", señaló Lecornu indicando que la noche del lunes fue la más calurosa desde que se iniciaron los registros en 1947. Ante esto, Lecornu ha puesto así el foco en que las instituciones deben estar preparadas ya que la "verdadera cuestión" de preocupación es "la duración de esta crisis", tras apuntar que hay enorme "incertidumbre" sobre cuanto se prolongará las temperaturas extremas.

"Debemos evaluar la situación a largo plazo, proyectándonos hasta buena parte del mes de julio. Estos tres escenarios de planificación nos permitirán tomar decisiones o, al menos, planificar una serie de decisiones", ha adelantado.

El primer ministro galo ha llamado a la solidaridad con las personas más vulnerables, quienes son las que más sufren este calor, especialmente aquellas que se encuentran en hospitales y residencias, donde muchos de estos espacios no cuentan con un sistema de climatización.

"Existe una necesidad importante de movilizar los centros municipales de acción social y las asociaciones. Es la proximidad la que nos permitirá cuidar de las personas más frágiles", ha indicado, llamando a evitar crisis en residencias de mayores y aprender las lecciones del verano de 2003, cuando las muertes por la ola de calor ascendieron a 15.000 en Francia, siendo la mayor de Europa.

"Nuestra principal preocupación se centra ahora en las personas que permanecen en sus hogares, respecto a las cuales debemos mantener un alto nivel de vigilancia. Esto nos remite también a la cuestión, siempre delicada, de la soledad", ha indicado.

El gobierno activa el Plan Orsan 2

Sébastien Lecornu anunció la activación del plan Orsan 2 "en respuesta a la alta demanda de los servicios de emergencia y de las Unidades Médicas de Emergencia (UME) debido a la ola de calor".

"El sistema Orsan proporciona el marco para la preparación y la respuesta operativa del sistema sanitario ante situaciones sanitarias excepcionales", escribió el gobierno en su página web. Las medidas adoptadas estos días afectan también a la Torre Eiffel, que cerrará sus puertas este martes a las 16h hasta medianoche ante las altas temperaturas, y el Museo del Louvre, que cerrará hasta el sábado.

"El Louvre ha estado experimentando temperaturas y sol particularmente intensos en los últimos días. Su edificio histórico, si bien es naturalmente resistente en ciertas partes de su arquitectura, sigue siendo frágil y no está suficientemente adaptado al cambio climático", explica el museo, añadiendo que "la acumulación de calor es mayor al final del día, exacerbada por la gran afluencia de visitantes".

Más de la mitad del mapa francés se encuentra en alerta roja, concretamente, 58 departamentos y otros 31 con alerta naranja. Entre las regiones afectadas se encuentra Pas-de-Calais, Aisne o Ile-de-France.

Temperaturas récord

La jornada de este lunes se convirtió en la tercera más calurosa jamás registrada en Francia, con 29,2 grados de temperatura media, mientras que la ola de calor que afecta desde hace casi una semana a Francia mantiene a 54 departamentos en alerta roja.

Durante el día, las localidades de Brive, con 43 grados; Burdeos, con 41,9 grados; Poitiers, con 41,7 grados; y Nantes, 41,7 grados, registraron máximos históricos.

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Se espera que la ola de calor alcance su pico más alto este miércoles y jueves, donde se registrarán en la capital temperaturas que podrán superar los 40º. Esta histórica canícula se prevée que finalice el próximo domingo con una bajada de temperaturas de casi diez grados, según informó Meteo-France.