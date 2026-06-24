Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cerro GordoJornada Policía LocalFeria San JuanTiroteo Lobón
instagram

Antes de la Cumbre de la OTAN

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, partidarios de incrementar el gasto en defensa en Europa

"Queremos renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo", han dicho los líderes en una rueda de prensa conjunta

Donald Tusk, Emmanuel Macron y Friedrich Merz.

Donald Tusk, Emmanuel Macron y Friedrich Merz. / FILIP SINGER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Berlín

Los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia mostraron este miércoles su compromiso con el fortalecimiento del pilar europeo de la OTAN y con el incremento del gasto en defensa de cara a la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en julio en Ankara.

En una rueda de prensa conjunta con los líderes de Francia, Emmanuel Macron; el Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni; y Polonia, Donald Tusk; el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que los cinco "defendemos conjuntamente una OTAN que preserve de manera fuerte y unida la seguridad en el espacio euroatlántico, en interés de todos los aliados" y "queremos renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents