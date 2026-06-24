Calentamiento global
Polémica en Bélgica: un ministro recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar el calor
El titular de Defensa belga genera polémica al sugerir que la ola de calor es una exageración mediática, ignorando a los colectivos vulnerables
EFE
El ministro belga de Defensa, Theo Francken, ha provocado un revuelo político y mediático al ironizar sobre la ola de calor que afecta estos días a Bélgica y recomendar disfrutar del buen tiempo con piscina, cerveza y barbacoa, en una semana en la que el país espera temperaturas récord.
"Dos días que hace calor y parece que vamos a morir todos otra vez. Tío, tío, ¿estos periodistas dónde los encuentran?", escribió el dirigente nacionalista flamenco en sus redes sociales. El ministro recomendó también que se disfrute del buen tiempo y dijo que enviaría "fotos más tarde de la piscina, una (cerveza) Stella fresca y barbacoa".
Respeto a los más vulnerables
El comentario, publicado el pasado viernes cuando empezaban a subir las temperaturas, ha generado críticas días después, a medida que se aproximan temperaturas récord en el país y mientras las autoridades sanitarias y meteorológicas multiplican los avisos por el calor extremo.
Varios políticos, editoriales de prensa y columnas en medios belgas han reprochado a Francken el tono del mensaje, al considerar que presenta la ola de calor como una exageración mediática y que ignora la situación de las personas más vulnerables, los trabajadores al aire libre o quienes no disponen de aire acondicionado, jardín o piscina para protegerse de las altas temperaturas.
"No, Theo Francken, no todo el mundo tiene un trabajo de oficina, aire acondicionado y una piscina privada", escribió el filósofo Seppe De Meulder, autor de una tribuna en De Wereld Morgen, mientras que el político liberal francófono Michel Henrion acusó al ministro de caer en el "populismo climatoescéptico".
Acusaciones de populismo
También la radiotelevisión pública RTBF se preguntó si las palabras del ministro suponen una forma de populismo, mientras que Le Soir Mag escribió en un editorial que Francken se situaba "en la misma línea que el líder estadounidense climatoescéptico", en referencia a Donald Trump, político por el que el nacionalista flamenco mostró simpatías en el pasado.
Bélgica sigue sufriendo este miércoles las consecuencias de una ola de calor que ya ha provocado la cancelación de servicios de tren y autobús, la suspensión de clases en algunos centros educativos y el cierre de monumentos como el Atomium, entre otras medidas.
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