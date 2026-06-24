Sanchez advierte que no reconocerá la victoria electoral de Fujimori por irregularidades en el voto del exterior

Perú se prepara para vivir momentos de tensión política sin solución a la vista. El candidato de centroizquierda Roberto Sánchez hizo saber que no reconocerá la victoria en el segundo turno de "la señora Keiko Fujimori" por supuestas irregularidades en los votos emitidos en el extranjero. Y además convocó a una manifestación en Lima, el próximo sábado, para rechazar una eventual proclamación de Fujimori antes de que se resuelva el problema denunciado. Según el interminable recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la hija del exautócrata obtuvo el 50,11% de los sufragios contra 49,88% de su rival. Se trata de una diferencia favorable a la abanderada de la derecha de unos 41.000 votos. Falta escrutarse una porción ínfima del padrón electoral a pesar de que el segundo turno se realizó el 7 de junio.

Según Sánchez, ha tenido lugar "una grave afectación del proceso electoral" en varias ciudades donde vive la migración peruana. Según el candidato de Juntos por el Perú (JPP), la ONPE redujo "la seguridad jurídica del sistema de votación" al ser eliminada la obligatoriedad de la digitalización y escaneo inmediato de actas al concluir el acto electoral, como ocurrió en el primer turno. El cambio del protocolo "ha afectado gravemente la transparencia” del voto. "Esta irregularidad grave que aprobó ONPE deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares".

El domingo 7 de junio, día de la contienda, Sánchez había asegurado que aceptaría el veredicto de la sociedad sin cuestionamientos y exigió entonces a su rival hacer lo mismo. Con el paso de las horas, y especialmente cuando Fujimori recuperó su mínima ventaja, comenzó a atenuar su opinión. Más dedos semanas después, el psicólogo es contundente: "Tenemos el derecho legítimo a dudar y a creer que ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular".

La Cancillería, dijo, no es ajena a lo ocurrido al haber avalado las modificaciones de la normativa. Advirtió en ese sentido que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no actúa “conforme a ley" y aplica la normativa establecida "el fraude se habrá consumado". Cuestionó la reticencia a aceptar las impugnaciones hechas por los abogados de JPP. "¿Qué esconden? ¿Acaso no ganaría la democracia con un recuento?".

Pedido de nulidad

"Hemos presentado la solicitud de oficio para que el JNE declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial". Sánchez llamó además a sus seguidores a movilizarse "en el marco de la ley y nuestros derechos constitucionales". La necesidad de volver a las calles de Lima es a su criterio apremiante para que "no tengamos cinco años más de captura de la democracia, de las instituciones". Se trata. por lo tanto, de iniciar una "resistencia democrática" también en las regiones del sur, históricamente díscolas.

Críticas

Los medios de prensa limeños acusaron a Sánchez de haber cambiado su discurso. La asociación civil Transparencia rechazó las acusaciones de un "fraude en desarrollo" sin presentar "evidencias". Señaló que a partir de la observación electoral en Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark, no se encontraron indicios de acciones que comprometan la integridad de la jornada electoral. "La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas".

El secretario general del partido fujimorista, Luis Galarreta, calificó de "antidemocrática" la actitud de Sánchez. "Hago un llamado a la población para que tenga calma, incluso a las personas que votaron por Sánchez". Si no reconoce los resultados, "la verdad ya es un problema de él, porque quien tiene que reconocer los resultados son los organismos electorales".

Noticias relacionadas

Según el diario Perú 21 las acusaciones de JPP carecen de fundamento ya que describen "hechos más propios de ficciones como Los Expedientes Secretos X o de las descabelladas teorías conspiratorias que circulan en los rincones más oscuros de Internet". Lo que vuelve a demostrarse,señala el editorial del diario limeño, "es el escaso respeto que el candidato tiene por la voluntad popular expresada en las urnas"

Suscríbete para seguir leyendo