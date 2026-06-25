Cierra el polémico centro migratorio 'Alcatraz de los Caimanes', emblema de la política de deportaciones de Trump

El polémico Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria emblemático de la segunda presidencia de Donald Trump, cerrará tras haber ejecutado casi 21.000 deportaciones, anunció este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el propio lugar, al oeste de Miami.

"Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha", declaró DeSantis. En una conferencia, junto al 'Zar de la frontera' de la Casa Blanca, Tom Homan, el gobernador terminó con la especulación sobre el cierre del centro, que abrió en julio de 2025 tras una visita de Trump, quien buscaba ayuda de los estados para detener a más migrantes para su campaña de deportaciones masivas.

Medios estadounidenses habían reportado desde mayo la eventual clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de un millón de dólares diarios, además de las demandas de grupos ambientalistas y defensores de migrantes que denunciaron opacidad en el manejo del centro, daños y abusos. No obstante, DeSantis insistió en que el lugar, construido en medio de pantanos habitados por reptiles en el Parque Nacional de los Everglades, siempre se concibió como algo temporal, y que el estado recibirá un reembolso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras el presupuesto aprobado por los republicanos en el Congreso federal.

"Estamos orgullosos de estar en esta lucha, pero al mismo tiempo dije desde el principio que esta era una solución de emergencia que sería temporal, que una vez que el DHS tuviera la capacidad para manejar a estos inmigrantes ilegales, particularmente a los inmigrantes ilegales criminales, ellos podrían hacerlo", sostuvo el mandatario estatal.

Las especulaciones sobre un posible cierre cobraron fuerza después de que el ICE trasladara la semana pasada a los migrantes detenidos a otras instalaciones por el inicio de la temporada de huracanes, aunque el centro fue inaugurado en 2025 cuando ya estaba en marcha la temporada ciclónica.

El acuerdo del ICE con Miami

Grupos civiles y funcionarios elevaron este jueves la presión que busca revocar el acuerdo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con la Policía de Miami, que lidera en arrestos migratorios en Estados Unidos pese a la elección de una alcaldesa demócrata, Eileen Higgins, en diciembre pasado.

Decenas de activistas se congregaron en el Ayuntamiento de Miami para apoyar la moción de la comisionada (concejal) Christine King, quien propuso discutir el fin del 'Acuerdo 287(g)' que permite desde hace un año a la Policía de Miami detener a inmigrantes indocumentados para que ICE los deporte.

El acuerdo, firmado justo hace un año, "ha hecho que Miami sea la entidad municipal con el mayor número de encuentros migratorios en todo Florida", denunció Thomas Kennedy, consultor de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 asociaciones.

"Esto en una ciudad de inmigrantes, una comisión (Concejo) de inmigrantes, con una alcaldesa demócrata. Es momento de hacer lo que es correcto, rectificar el error y hacer que la ciudad sea un lugar que dé la bienvenida a los inmigrantes", declaró Kennedy en una conferencia de prensa.

Los grupos han criticado que la oficina del ICE en Miami, que abarca también Puerto Rico y las Islas Vírgenes, lidere los arrestos migratorios desde que comenzó la segunda presidencia de Donald Trump, con 120 al día, según expuso en abril el grupo Americans For Immigrant Justice con base en una nota de The New York Times.

Las aprehensiones migratorias en Miami, 41.310 desde enero de 2025 hasta los primeros cuatro meses de 2026, eran un 36 % mayores a las del segundo lugar, Dallas, que reportaba 30.350 hasta la fecha, seguida por Nueva Orleans (29.210), Houston (27.090), Atlanta (26.830), Chicago (23.230) y San Antonio (22.240).

La Coalición de Inmigrantes de Florida recibe 1.000 llamadas con peticiones de auxilio al mes, advirtió Renata Bozzetto, subdirectora de dicha organización, quien lamentó que esto ocurra en la ciudad con más población nacida en el extranjero de Estados Unidos, más de la mitad.

"Y para aquellos de nuestros vecinos que no son inmigrantes y sienten que esto no les impacta, es momento de despertar. Estamos a un huracán de distancia de no tener suficientes trabajadores reconstruyendo nuestros techos", expresó. "Esto es inaceptable. Es hora de parar. Está dañando nuestras familias", agregó.

Fuente: El Periódico