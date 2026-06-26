CHINA
Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín
El suceso ocurrió este viernes en la capital china, impactando contra el rascacielos más alto de la ciudad sin que se conozcan las causas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Pekín
- Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
- Seis días trabajando y seis librando: así será la nueva jornada de la Policía Local de Badajoz
- Estos son los planes para disfrutar del día de San Juan en Badajoz
- La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre por obras de seguridad vial
- ¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?
- Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad': vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento
- Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a aclarar que no ha cancelado definitivamente los fuegos y busca celebrarlos el sábado