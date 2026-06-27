Estados Unidos y China agrietan la tregua comercial con sus vetos a empresas

China y Estados Unidos levantaban muros arancelarios insalvables y se negaban las tierras raras y semiconductores que sus industrias necesitaban meses atrás. Ahora engordan sus listas negras con las compañías ajenas, trabando las operaciones en sus mercados nacionales, pero con un daño mucho menor al de aquellos cañonazos en lo más crudo de la guerra comercial. La dinámica asienta la certeza de que la tregua es mucho menos sólida de lo que alardea Donald Trump.

Esas listas negras ya han llegado a los tribunales. El gigante tecnológico Alibaba ha presentado una demanda en un tribunal de California contra el Gobierno estadounidense por incluirla en la suya y causarle daños reputacionales y económicos. Ya había adelantado semanas atrás el líder chino de comercio electrónico que no descartaba ninguna acción para defenderse de lo que hoy ha calificado como una decisión "arbitraria, caprichosa y sin ninguna base".

Estados Unidos castigó a Alibaba por sus presuntos lazos con el Ejército de Liberación Popular tras definirla como un "colaborador militar-civil de la industria de Defensa china". La compañía ha recordado hoy que su junta de directivos es independiente, que todos carecen de afiliación militar y que su objeto social comprende las ventas, la logística y la tecnología de información. "Ni armas, ni defensa ni inteligencia", ha sentado en una demanda que también señala como acusado al Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Amenaza a la seguridad de EEUU"

Sostiene Alibaba que la medida ya le ha provocado un "daño irreparable". "Para muchos negocios estadounidenses, Alibaba es la principal puerta de entrada al mercado chino. Etiquetarla como una compañía militar china equivale a señalarla como un instrumento del Ejército chino y una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos". Y eso, razona, ataca directamente a su reputación y "siembre la duda sobre cualquier relación comercial que nuestra compañía mantiene con Estados Unidos".

Más allá de su buen nombre, a Alibaba le inquieta su cuenta de resultados. La medida no contempla multas ni el congelamiento de bienes, pero ata su actividad comercial. La ley estadounidense prohíbe al Pentágono cerrar ningún acuerdo con las compañías incluidas en la lista a partir de este mes y comprar sus productos y servicios a través de terceros a partir de 2027. Aún más relevante: la prohibición cubre a todos los contratistas estadounidenses que compartan grupos de presión o firmas de abogados con las empresas señaladas. Alibaba sufre el riesgo de un bloqueo funcional si pierde la red de consejeros y asesores con los que ha trabajado durante años.

Trump ha engordado sin mesura el listado de empresas chinas penalizadas por sus presuntos lazos militares. Fue instaurada en 2021 y en el último año ha crecido de 134 a 188. La última actualización, dos semanas atrás, fue sonada: ahí estaban también BYD, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, y Baidu, líder en búsquedas en China. Tencent, propietaria de la plataforma de mensajería Wechat, ya fue señalada el pasado año. El criterio parece ya consolidado: cualquier gran tecnológica china contribuye al desarrollo del Ejército de Liberación Popular.

Tras la cumbre Trump-Xi

La medida sorprendió a China. No por inédita: es viejo el lamento chino por el pretexto estadounidense de la seguridad nacional para amedrentar a sus tecnológicas. Fue el momento: apenas unas semanas después de que Trump y Xi Jinping prorrogaran en Pekín la tregua que habían sellado el pasado año en Corea del Sur tras meses de fragorosos combates comerciales. Pekín acusó a Washington de amenazar las cadenas de suministro globales y de "romper el consenso" alcanzado. De aquella cumbre, descrita con mucho más entusiasmo por la Casa Blanca que por China, salieron acuerdos comerciales, pero no frenó los roces por las exportaciones tecnológicas o Taiwán. Trump avanzó días después que hablaría con el presidente taiwanés, un anatema para Pekín.

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El contraataque chino se daba por descontado, solo faltaba saber la fecha y la magnitud. Llegó esta semana y afectó a 46 compañías estadounidenses vinculadas a sectores como defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras. La administración pública no podrá comprar sus bienes, según la nueva ley. También incluye otras diez empresas en el listado de control de exportaciones. "Una respuesta firme y contundente", justificó Pekín, contra la afrenta estadounidense. La prensa china enfatiza estos días las diferencias. Por un lado, unas "sanciones indiscriminadas y arbitrarias", sin más plan que frenar el desarrollo tecnológico chino; por el otro, las justificadas y quirúrgicas, aplicadas solo contra compañías con acreditados vínculos con la industria militar estadounidense.

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