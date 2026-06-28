Von der Leyen y Kallas su pulso a cuenta de la relación de la UE con Israel

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, viajó el pasado lunes a Israel y Palestina para una serie de reuniones, pero lo hizo apenas una semana después de que el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, retirara la palabra a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, agravando la crisis por el control de la política exterior en la Unión Europea.

La tensión por el control de la política exterior de la UE no es nueva; la mala relación entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Kallas, un secreto a voces en Bruselas, e Israel, una constante fuente de tensión. Una tensión que ha alcanzado un pico importante esta semana y pone en jaque la coherencia de la política exterior europea.

Quién es quién

Si comparamos la estructura de la Unión Europea con la de cualquier estado, la Comisión sería el gobierno y la presidenta, la encargada de determinar las prioridades en políticas públicas. Pero la comparativa acaba prácticamente ahí. Porque en la práctica, son los Veintisiete países del bloque quienes determinan la dirección política de la Unión y también su política exterior.

Los tratados establecen al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en este caso, y a la alta representante para la política exterior y de seguridad de la UE, la propia Kallas, como representantes de la política internacional del bloque. Sin embargo, la notoriedad de Von der Leyen y su búsqueda de protagonismo en el tablero global han tensado esa compleja relación.

La alta representante es además vicepresidenta de la Comisión. El objetivo es asegurar una cierta coherencia en todas las políticas que tienen una dimensión exterior, desde las de desarrollo hasta las comerciales. Pero la fragmentación de estas responsabilidades en la segunda Comisión Von der Leyen, con la creación de un comisario de defensa o para el Mediterráneo, de nuevo, desequilibra la balanza.

El origen de la crisis

Este es el marco institucional de la tensión, pero el origen es político. Kallas nunca ha sido especialmente dura con Israel, y Von der Leyen elevó el tono solo en los momentos más dramáticos de la crisis humanitaria provocada por los bombardeos israelíes en Gaza. Sin embargo, el aumento de la violencia en Cisjordania y la incursión en el Líbano han vuelto a tensar la cuerda, con la jefa de la diplomacia europea mostrando su frustración por la falta de avances para tomar medidas contra Israel.

En este contexto, según el medio de información europeo Euractiv, Kallas habría comparado la discriminación sistemática de los palestinos por parte del gobierno israelí con el régimen racista de apartheid en Sudáfrica. Unas supuestas declaraciones, a puerta cerrada durante una reunión en México, que la alta representante no ha confirmado ni desmentido.

"No voy a comentar nada de lo que se haya dicho o no a puerta cerrada. Atengámonos a las declaraciones que hago públicamente cada semana", dijo la estonia preguntada por sus palabras. Kallas reiteró, sin embargo, la condena europea de los asentamientos ilegales en Cisjordania y la defensa del bloque de una solución de dos Estados al conflicto israelopalestino.

En respuesta, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, anunció que cortaba "todo contacto" con Kallas hasta que esta se retractara, cosa que la estonia no ha hecho. Sa’ar aprovechó para lanzar una campaña de desprestigio contra la alta representante, acusándola de actuar "de forma obsesiva y con flagrante injusticia" contra Israel. Todo esto, entre las críticas de Estados Unidos contra el gobierno israelí por violar el alto el fuego en Líbano, poniendo en riesgo el acuerdo con Irán.

El acercamiento de Suica con Israel

Nadie en la Comisión ha salido abiertamente en defensa de Kallas, que dio a entender que no podía pasarse todo el día reaccionando a este tipo de campañas de desprestigio. La estonia ha insistido en que su postura es conocida, pública y clara.Sí lo hizo su predecesor, Josep Borrell, que en una publicación en redes sociales fue muy crítico con Suica.

"Israel declara persona non grata a Kaja Kallas por supuesta actitud antisemita y al día siguiente su colega, la comisaria Dubravka Šuica, se planta en Tel Aviv e intercambia sonrisas y ningún reproche con el ministro Gideon Sa'ar", dijo Borrell. "Menuda muestra de "solidaridad y coordinación" en la UE", espetó. La única defensa pública de la alta representante fue una vaga declaración asegurando que el Ejecutivo "respalda a todos los miembros" del colegio de comisarios, de la portavoz de la Comisión Europea.

Sin embargo, apenas una semana después, Šuica, cuya cartera se centra en mejorar las relaciones con los países del Mediterráneo, se desplazó a Israel y Palestina. En su agenda, que no se hizo pública hasta entonces, se incluyó una reunión con Sa'ar. Bruselas insiste en que las reuniones estaban previstas mucho antes, pero no se habían revelado por motivos de seguridad. Lo que no han aclarado es si Suica abordó la crisis diplomática con Kallas en sus conversaciones.

Suica habló de Israel como un "socio clave" de la UE tras reunirse con Sa’ar. "La estabilidad, la seguridad y la prosperidad se logran mejor mediante alianzas. Y las alianzas requieren un diálogo abierto y honesto", dijo la comisaria en una publicación en redes sociales. Aunque calificó de "preocupante" la situación en Gaza y los asentamientos ilegales, no habló de una solución de dos Estados sino de una "solución negociada".

El ministro de Exteriores israelí calificó de "buena" la reunión con Suica y destacó la labor de la comisaria. Pero Sa’ar aprovechó también para dejar un recado. "El diálogo no puede significar que una parte imponga posiciones políticas a la otra, especialmente en cuestiones fundamentales para nuestra existencia", dijo en una publicación en redes.

Kallas vs Von der Leyen

Los Veintisiete han sido incapaces, no ya de tomar una decisión unánime para imponer sanciones contra los ministros más extremistas de Benjamin Netanyahu, sino de lograr la mayoría suficiente para limitar el comercio con Israel. Francia y Suecia plantearon la posibilidad de prohibir al menos el intercambio comercial con las zonas ocupadas, que el Tribunal Penal Internacional considera de hecho ilegal. Una propuesta que nunca ha llegado.

La propia Kallas apuntó a la Comisión. La alta representante mostró su frustración al respecto el pasado mes de mayo, asegurando que había planteado la petición de los gobiernos al Ejecutivo comunitario, sin respuesta. "Lo pedí, pero la propuesta no está disponible y no puedo redactarla", dijo al estonia. Al tratarse de una medida comercial, la competencia es exclusiva del Ejecutivo comunitario. Esa propuesta sigue sin llegar. E incluso después de que el Consejo Europeo pidiera en un comunicado conjunto nuevas medidas, Bruselas sigue arrastrando los pies.

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En cualquier otra circunstancia, el viaje habría pasado desapercibido. Pero en plena crisis diplomática con Kallas, las reuniones con Suica vuelven a poner de manifiesto las diferencias con la presidenta de la Comisión sobre la política exterior del bloque. Unas diferencias que han aumentado la tensión entre ambas en las últimas semanas.

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