La opositora Corina Machado acusa al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para que no entre en el país tras los terremotos

"Estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para impedir mi entrada", ha asegurado la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. "Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo".

Machado abandonó el país el pasado mes de diciembre en medio de un operativo cinematográfico que la llevó a Oslo para recibir el galardón. El secuestro de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, la encontró en el exterior. Desde entonces sus intentos de retornar a Caracas tuvieron un sutil e inesperado impedimento. La administración de Donald Trump ha privilegiado sostener como presidenta interina a Delcy Rodríguez y, si bien ponderó el papel que había desempeñado Machado, especialmente a partir de 2023, cuando ganó las primarias opositoras, no propició su retorno como principal figura de una transición institucional. Los halagos de la dirigente de derecha al propio Trump, que incluyeron la medalla del Nobel en agradecimiento al papel desempeñado para cambiar el curso de la historia venezolana, no modificaron la hoja de ruta que se ha fijado el Departamento de Estado, y que privilegia por el momento la cuestión económica

Tras los terremotos del pasado miércoles, la líder de Vente Venezuela aceleró su decisión poner fin a su estancia en el exterior. "Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá". Pero, además, se mostró abierta a conversar con las autoridades interinas. “En esta hora estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer, hablar con quien haya que hablar para coordinar y para servir a nuestra gente. Estoy lista y cerca de Venezuela. Haré lo que tenga que hacer para encontrarnos allá". En mayo pasado, Machado y la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) habían pedido a Rodríguez un "diálogo serio" a los efectos de alcanzar la "unidad nacional" para luego convocar a elecciones presidenciales libres.

La prevención de Washington

El Gobierno no ha dicho nada al respecto. Las urgencias están en la zona cero y otras zonas devastadas por el doble seísmo. Sin embargo, el problema está a la vista. Machado podría entrar por Colombia, provocando un hecho político. EEUU que coordina labores en el terreno, tampoco se ha pronunciado al respecto. Estados Unidos reabrió parcialmente el principal aeropuerto --también en La Guaira, zona cero del terremoto-- y desplegó cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, formados por más de 300 socorristas y casi dos docenas de perros de búsqueda. Los aeropuertos de Valencia (centro) y Maracaibo (oeste) están operativos para vuelos comerciales internacionales.

Medios estadounidenses como 'The Wall Street Journal' y la agencia Reuters coinciden en la tesis de que Washington no parece haber respaldado activamente su regreso inmediato. Reuters informa que funcionarios estadounidenses apoyan en principio que vuelva a Venezuela, pero consideran inoportuno hacerlo en plena emergencia por los terremotos. De hecho, Estados Unidos ha propiciado semanas atrás un diálogo que en otro momento habría resultado imposible entre Jorge Rodríguez, principal autoridad parlamentaria y hermano de la presidenta provisional, y Dinorah Figuera, una exdiputada vinculada al espacio de Juan Guaidió, quien en 2019 se proclamó "presidente encargado" y años después abandonó el país.

"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido", señaló Machado para despegarse de las críticas que había recibido por un supuesto personalismo.

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Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial y un dirigente que tuvo sus roces con Machado, defendió no obstante su presencia en territorio nacional. "Todos los venezolanos tienen el derecho de ayudar, aportar, colaborar, agradecer, promover, en esta tragedia y luto que sacude a nuestra Venezuela. Machado tiene todo el derecho de venir a su país y sumarse a la tarea titánica de reconstrucción. Nada ni nadie tiene el derecho de impedírselo. De eso se trata la unidad. No es una palabra donde puede entrar la selección, de ser así entonces no es unidad", dijo el diputado de la Asamblea Nacional.

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