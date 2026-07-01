Alemania imputa crimen de guerra a un exsoldado ucraniano por el sabotaje a Nord Stream

El sabotaje que inutilizó el gasoducto ruso-alemán Nord Stream fue obra de un exsoldado ucraniano, al que la Fiscalía general de Alemania imputa atentado contra infraestructuras energéticas civiles, lo que de acuerdo al derecho internacional implica crimen de guerra. Informaciones coincidentes de la televisión pública alemana ARD, el diario Süddeutsche Zeitung y el semanario Die Zeit afirman que dicha Fiscalía ha presentado acusación formal contra el sospechoso, un ucraniano identificado como Serhii K. Presuntamente, se autodelató en conversaciones telefónicas mantenidas desde una cárcel de Italia, interceptadas por la investigación.

De acuerdo con estos medios, el exsoldado estaba al mando del velero 'Andrómeda', desde el cual un grupo de varios buceadores colocaron los explosivos en los dos conductos del gasoducto, dinamitado unos meses después del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. Por entonces, el Nord-Stream 1 no suministraba ya gas a Alemania, puesto que Moscú interrumpió los envíos alegando problemas técnicos. El Nord Stream 2, o segundo conducto, no llegó a entrar nunca en servicio, ya que el entonces canciller, Olaf Scholz, interrumpió la concesión de su licencia a raíz de las sanciones dictadas contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Extradición desde Italia

El principal sospechoso del sabotaje fue detenido el verano del año pasado mientras se encontraba de vacaciones en Italia y se encuentra en prisión preventiva en Hamburgo, tras haber sido extraditado el pasado noviembre a Alemania. De acuerdo con los medios citados, las pruebas contra el sospechoso son apabullantes. Habló de su intervención en el sabotaje con amigos y familiares. Se recabaron además otras pruebas incriminatorias en su teléfono móvil, de acuerdo con las informaciones de la ARD.

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Serhii K. fue supuestamente el cerebro de la operación y el jefe del grupo integrado por varios buceadores que colocaron los explosivos en el gasoducto, que quedó inutilizado el 26 de septiembre de 2022 por varias detonaciones coordinadas. El gasoducto fue desde sus inicios una infraestructura controvertida, pactada por el presidente Vladímir Putin con Berlín en tiempos de su amigo Gerhard Schröder en la cancillería alemana. El objetivo era transportar gas a través del Báltico hasta el norte de Alemania y fue pieza fundamental en la dependencia energética germana respecto a Rusia. Hasta ahora, la investigación alemana ha identificado como sospechosos a siete ucranianos. El principal es Serhii K., quien fue miembro de una unidad especial militar del ejército ucraniano, recuerda la ARD.

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