Suben a 27 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela; hay 137 desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha elevado a 27, uno más que en la última actualización de cifras, los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.

Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas "todas las líneas de emergencia consular", que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y "se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

Las autoridades de Venezuela han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.

El ministro ha informado de que hoy llegará a España un nuevo vuelo de repatriación con 130 pasajeros, 92 de ellos españoles y el resto ciudadanos venezolanos y de otros países europeos.

La reina ha saludado a los voluntarios, con quienes se ha fotografiado, y les ha deseado que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas. Ha resaltado que, más allá de cómo se gestione y articule, la cooperación tiene algo que ella ha estado viendo en estos últimos años y que es la profesionalidad, el rigor y cariño con el que los cooperantes españoles acompañan y ayudan a quienes lo están pasando mal. "La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece", ha asegurado la reina.

La reina Letizia y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, despiden al equipo médico de emergencia de la AECID que se desplegará en Venezuela. / J.J.Guillen / EFE

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Exteriores, quien ha valorado la amplia experiencia de los voluntarios que van a trasladar "la solidaridad del pueblo español al pueblo hermano de Venezuela" en unas circunstancias "tan dramáticas". Albares ha señalado que España va a hacer una nueva contribución de 300.000 euros para trasladar material de refugio a la zona de esta "enorme tragedia".

Además de la reina y el ministro, han acudido al aeropuerto a despedir al equipo START representantes de las organizaciones no gubernamentales Médicos del Mundo, Save the Children y World Central Kitchen, así como el director saliente de la AECID, Anton Leis, sustituido este martes por la diplomática Victoria Tur Gómez. Leis ha sido designado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

Fuente: El Periódico