El Gobierno de Trump elimina las restricciones sobre Fable y Mythos, los modelos de IA más potentes de Anthropic

El Gobierno de Estados Unidos ha levantado el veto a Anthropic y le permitirá abrir el acceso a Fable y Mythos, sus modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados, bloqueados desde hace tres semanas por presuntos riesgos para la seguridad nacional.

En una carta enviada el martes, el Departamento de Comercio comunicó a la influyente empresa dirigida por Dario Amodei que podrá volver a ofrecer sus herramientas de IA más potentes a todos los usuarios después de implementar nuevas medidas de seguridad que cuentan con el visto bueno de la Casa Blanca. "Agradecemos a nuestros usuarios su paciencia y a todos los que colaboraron con nosotros en la reinstalación de los modelos", ha indicado Anthropic en un mensaje publicado en redes sociales.

Con esta decisión, la Administración estadounidense revierte la orden emitida el pasado 12 de junio en la que se obligaba a Anthropic a desactivar inmediatamente el acceso de los ciudadanos extranjeros a ambos modelos por temor a que países rivales como China o Rusia pudiesen utilizarlos en contra de los intereses de Washington. Las dificultades para verificar la nacionalidad de los usuarios en tiempo real llevaron a la start-up a bloquearlos de forma completa para evitar cualquier incumplimiento.

Riesgo para la ciberseguridad

La principal preocupación del Gobierno presidido por Donald Trump es Mythos 5, un modelo que había puesto todo tipo de administraciones públicas y empresas privadas en vilo por su capacidad de detectar y explotar "miles de vulnerabilidades de alta gravedad" en cualquier sistema informático. Anthropic limitó su acceso a un grupo de socios nacionales e internacionales —entre ellos, empresas como Apple o Google y gobiernos europeos como el de España— alegando que sus implicaciones para la ciberseguridad eran demasiado peligrosas.

Sin embargo, poco después lanzó al gran público Fable 5, una versión que cuenta con medidas de seguridad más estrictas y que está disponible en todo el mundo desde este miércoles. Ambos despuntan como los dos modelos de IA generativa más potentes del mundo, según las principales clasificaciones del sector.

Una de las nuevas medidas de seguridad adoptadas por Anthropic consiste en redirigir a Opus 4.8, su modelo anterior, algunas de las cuestiones más sensibles que los usuarios puedan plantear a Fable 5.

Colaboración con la Casa Blanca

Anthropic ha asegurado en una publicación en su blog corporativo que, tras implementar nuevos controles de seguridad, ya está colaborando con el Gobierno de EEUU para ampliar el llamado Proyecto Glasswing, un limitado grupo de empresas y administraciones públicas a las que se ha autorizado el uso de Mythos para poder detectar y corregir vulnerabilidades en sus sistemas informáticos.

La carta firmada por el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, indica que Anthropic ha acordado mantener la colaboración de cara a futuros modelos, informar de cualquier actividad maliciosa que se desprenda de su IA y compartir voluntariamente sus modelos con el gobierno federal para que sean revisados. OpenAI, creadora de ChatGPT y rival directa de Anthropic, también ha cerrado un acuerdo similar con la Administración Trump.

La empresa responsable del modelo Claude también se compromete a cooperar con socios como Microsoft y Amazon para desarrollar estándares que permitan corregir posibles elusiones de sus medidas de seguridad. Aun así, recientemente ha advertido que es "probablemente imposible" evitar que la IA pueda tener "comportamientos dañinos". "Habrá muchas fugas de seguridad menores, algunas de ellas con un alcance limitado y perjudiciales", señala Anthropic en su comunicado.

Noticias relacionadas

Lutnick también asegura que la Casa Blanca "se reserva el derecho a reevaluar las decisiones tomadas en esta carta y la necesidad de volver a imponer un requisito de licencia, en caso de que cambien las circunstancias o de que Anthropic incumpla sus compromisos".

Suscríbete para seguir leyendo