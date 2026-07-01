Extinguido el incendio en un edificio residencial de Amberes que ha dejado cinco muertos

Los bomberos de la ciudad belga de Amberes (norte) dieron por extinguido el incendio declarado la mañana de este miércoles en un edificio residencial al oeste de la localidad que ha dejado cinco muertos, dijo a EFE su portavoz, Marie de Clercq.

Las autoridades rebajaron la cifra de fallecidos a cinco tras haber informado inicialmente de seis, y no han informado todavía sobre el número de heridos, aunque sí se sabe que varias personas fueron trasladadas a hospitales y otras fueron atendidas 'in situ'.

"A las 9.53 hora local (7.53 GMT), fuimos llamados por un incendio en un edificio de apartamentos. Desde que nuestros equipos estaban de camino, se trataba de un incendio importante, porque había mucho humo. Al llegar, estaba descontrolado", explicó De Clercq.

Tras varias horas de labores de extinción en las que colaboraron efectivos de localidades cercanas, el fuego ha quedado "extinguido", confirmó.

La portavoz señaló que se han evacuado unos 80 apartamentos en total en dos inmuebles distintos y explicó que los residentes del edificio menos afectado podrán "probablemente" volver a casa poco a poco.

Para los que vivían en la estructura más afectada por las llamas "se está evaluando en qué medida se pueden recoger pertenencias o llevarles cosas para que puedan pasar la noche cómodamente en otro lugar", añadió.

Jaime Olmos, un vecino español del edificio colindante, no descartó tener que dormir en el garaje, en caso de que no vuelva la electricidad a la zona.

"Siempre hay que ver el lado positivo. En vez de cenar en casa, me tomo una pizza por ahí. Y luego dormir, está la puerta del garaje abierta y tengo un colchón de estos que se inflan", dijo en declaraciones a EFE.

La Fiscalía, un juez de instrucción, personal de laboratorio y expertos en incendios se desplazaron al lugar de los hechos para tratar de obtener más detalles del origen de este incendio en un edificio en el que viven unas 200 personas.

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Aunque inicialmente se reportó que el incendio se habría originado en las plantas superiores, la policía confirmó que la causa parece estar en un "problema técnico" en la planta baja del edificio y también algunos vecinos dijeron a la prensa local que habían escuchado una explosión antes de empezar a ver el humo.

Fuente: El Periódico