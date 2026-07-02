La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso

Más de dos millones de bajas militares, entre muertos, heridos o desaparecidos, ha causado la invasión a gran escala de Ucrania ordenada en febrero de 2022 por el presidente Vladímir Putin. Unas elevadas pérdidas humanas que, eso sí, han afectado en mayor proporción, cercana a los dos tercios, al bando ruso que al ucraniano: entre 400.000 y 450.000 fallecidos, y 1.4 millones de bajas rusas, por entre 125.000 y 150.000 muertos y entre 525.000 y 625.000 bajas en el lado ucraniano. Estas cifras, incluidas en un reciente estudio elaborado por el Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), adquieren especial relevancia en este momento particular del conflicto armado, cuando las tropas del Kremlin han empezado a perder terreno por vez primera desde hace dos años.

"Estas cifras son enormes, las bajas rusas en Ucrania son cuatro veces superiores a las experimentadas por EEUU en todas las guerras en las que ha participado desde el final de la Segunda Guerra Mundial", valora el documento, titulado 'Sangre y tesoros rusos, el creciente coste de la guerra en Ucrania'. Mayores implicaciones para la política interna y el futuro del gigante euroasiático tienen estos números cuando se los compara con los experimentados en todos los conflictos en los que ha participado el país, ya sea como Unión Soviética, ya sea como Rusia, desde el final de la gran guerra del siglo pasado. "Nueve veces superiores", estima el CSIS, "28 veces" en comparación con la guerra de Afganistán en los años 80 y "18 veces"· en relación con las dos guerras de Chechenia a finales del siglo pasado. De hecho, muchos expertos consideran que la guerra en el país centroasiático, que se prolongó durante 10 años, donde las tropas del Kremlin sufrieron alrededor de 53.000 bajas, entre muertos y heridos, y que acabó con la retirada de los militares soviéticos, fue uno de los catalizadores de la implosión de la URSS en 1991.

Panorama inquietante

El estudio dibuja un panorama inquietante para el bando atacante, tanto en bajas como en los objetivos militares planteados al inicio de la invasión. "Putin ve a Ucrania como parte del imperio histórico de Rusia (...) vinculados por un idioma, economía; cultura y religión... la guerra solo ha reforzado la identidad nacional de Ucrania y la ha distanciado de Rusia", valora el texto. Entre las razones de por qué las bajas rusas son tan elevadas, los autores citan "la estrategia rusa de desgaste, las tácticas y el entrenamiento deficiente, la corrupción y la moral baja". Además, se trata de un conflicto armado clásico en el que resulta favorecida ya de partida el bando defensor respecto al atacante. Y es que, con la excepción de las cinco primeras semanas de guerra, en los que el bando ruso llegó a controlar "167.000 kilómetros cuadrados" (un 27% del territorio ucraniano), no se han producido grandes avances rusos desde entonces. "Desde finales de febrero de 2024 a finales de enero de 2026, Rusia ha avanzado 50 kilómetros, es decir, a un ratio medio de 70 metros al día".

Por contra, el bando ucraniano recuperó, a partir de la primavera de 2023, unos 73.000 kilómetros cuadrados en las regiones de Kiev, Chernohiv, Sumy, Járkov y Jersón. En este arranque de 2026, Ucrania ha retomado la iniciativa en el campo de batalla, pero a una velocidad también muy limitada. "Son avances a ritmo de la batalla de Somme", durante la Primera Guerra Mundial, lo que refleja el carácter eminentemente defensivo del conflicto, con "densos campos de minas, fortificaciones en capas, intensos bombardeos, y saturación de drones a más de 20 kilómetros de la línea de frente", describe el CSIS.

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El documento concluye con un llamamiento a incrementar la presión sobre Rusia y, por ende, los costes de la guerra para el régimen de Vladímir Putin, en particular "mediante una implementación más estricta de las sanciones sobre la flota fantasma" que transporta el crudo ruso a sus mercados. "Sin mayores costos en sangre y tesoro (dinero) Putin muy probablemente va a seguir luchando, incluso si acaba empujando a su país hacia un abismo económico, político y militar", sentencia.

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