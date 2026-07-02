Guerra en Ucrania
Mueren al menos 13 personas y una treintena resultan heridas en un ataque masivo ruso contra Kiev
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles
EFE
Al menos 13 personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según el balance provisional publicado en redes sociales por el Servicio de Emergencias de Ucrania.
El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital. Además, cifró el número de hospitalizados en setenta.
Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había advertido en la víspera de que Rusia preparaba un ataque masivo y había pedido a la población que no ignorara las alarmas antiaéreas y bajara a los refugios al sonar las sirenas.
Rusia llevaba varios días atacando Ucrania con un número inusualmente bajo de drones y misiles, lo que hizo sospechar a algunos observadores que acumulaba armamento para lanzar otro gran ataque como el de hoy.
Fuente: El Periódico
- Badajoz activa una nueva promoción de viviendas en La Banasta: así será el desarrollo de 7.000 metros cuadrados
- El Faro trae la magia Disney a Badajoz con un viaje a Disneyland París como gran premio
- Cambios y nuevas las líneas de autobuses urbanos en Badajoz: Hoy lunes empiezan a funcionar
- Nueve migrantes de Mali denuncian que han sido echados de un parque de Badajoz por la policía
- La gente se ha sentido segura pese a la alarma inicial': Casablanca destaca un San Juan sin problemas y con el ferial 'a reventar
- ExpOtaku aterriza este fin de semana en Badajoz con anime, K-pop, videojuegos y cultura japonesa
- Los restos del arzobispo Santiago García Aracil serán trasladados a la Catedral de Badajoz
- Últimas palomitas en Conquistadores: el cine de Badajoz se despide para siempre con 'Scary Movie' y 180 espectadores