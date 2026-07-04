Decenas de miles de iraníes despiden al ayatolá Jameneí en un funeral multitudinario en Teherán: "¡Venganza! ¡Muerte a América!"

A gritos —tradicionales en las manifestaciones favorables a la República Islámica en Teherán— de "¡Muerte a América!", ¡"Muerte a Israel!", y "¡Venganza!", decenas de miles de iraníes se han despedido este sábado del antiguo líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

El de este sábado es el primer acto público en una semana de procesiones, manifestaciones y eventos de luto oficial, que terminarán con el entierro definitivo de Jameneí el jueves de la semana que viene en su ciudad natal de Mashhad.

El antiguo líder supremo iraní fue asesinado el pasado 28 de febrero en un bombardeo de Israel y EEUU contra su complejo residencial. Ese ataque marcó el inicio de la guerra en la región y también acabó con la vida de una de sus hijas, dos nietos y su nuera.

En el bombardeo, resultó gravemente herido el hijo del dirigente, Mojtabá Jameneí, quien fue designado dos semanas después del incidente como nuevo líder supremo. La mujer de Mojtabá era una de las fallecidas. Desde el ataque, el nuevo ayatolá no ha aparecido en público: tampoco lo ha hecho en el cortejo fúnebre de su padre, ante el temor de otro intento de asesinato por parte de Israel, que durante la guerra consiguió acabar con gran parte de la cúpula militar y política de la República Islámica.

Si este viernes varios dignatarios internacionales pudieron visitar los ataúdes de Jameneí padre y sus familiares muertos, este sábado lo han hecho en las calles decenas de miles de iraníes, que han podido marchar ante los cajones, expuestos en el centro de Teherán encima de una tarima y envueltos con la bandera de Irán.

A su alrededor, cientos, miles de banderas rojas con la efigie de Jameneí. El rojo simboliza la sed de venganza de los seguidores de la República Islámica. "El enemigo cometió la conspiración criminal y el acto terrorista más grave de la historia. Los corazones dañados de la valiente gente de Irán no descansarán si no es a través de la venganza contra los criminales que hicieron tal acto. Según la promesa divina, conseguiremos nuestra venganza y castigo", ha declarado este sábado el Ministerio de Inteligencia iraní en un comunicado.

Beligerancia y negociaciones

A pesar de los mensajes beligerantes, Irán sigue enfrascada de pleno en las negociaciones con Estados Unidos para llegar a un acuerdo definitivo que sirva para acabar con el fantasma de la guerra en Oriente Medio y ponga un límite al programa nuclear iraní.

Teherán, en la actualidad, posee y ha llegado a enriquecer 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, a niveles muy superiores a los necesarios para la energía civil y muy cercanos a los que requiere una bomba atómica. Washington reclama la entrega de este material y fijar un límite al enriquecimiento en los próximos años. Irán no ha cerrado la puerta a ello.

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Hay, sin embargo, muchos escollos en las negociaciones: desde la continuada invasión de Israel en el Líbano hasta el futuro del estrecho de Ormuz. Irán insiste en querer controlarlo y cobrar una "tasa de servicio" a todo barco que quiera transitar por la vía, que supone el 20% del comercio mundial de gas y crudo. Todos los países de la región —y Estados Unidos— lo rechazan.

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