Zelenski pedirá a Trump que medie con Putin para acordar la paz en Ucrania: "Hay una posibilidad real de poner fin a la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera que existe una "posibilidad real" de poner fin a la guerra con Rusia y que para ello la determinación de EEUU es decisiva. En consecuencia, el líder ucraniano abordará con el presidente Donald Trump en la inminente cumbre de la OTAN en Ankara, prevista para el 7 y 8 de julio, de un eventual renovado intento de mediación de Washington.

En una llamada telefónica entre ambos mandatarios -que Zelenski calificó de "muy buena"-, el presidente ucraniano explicó a Trump la actual situación en el frente de batalla. Zelenski negó que la estratégica ciudad de Kostiantínivka, en el este del país invadido, haya sido tomada por Rusia, tal como sí había publicitado el Kremlin.

Tanto Zelenski como sus socios europeos consideran que la situación de Ucrania en el frente es mejora que nunca, especialmente gracias con los ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica de Moscú. Es por ello que lo que Kiev considera que se sentaría a la mesa de negociación desde una posición de fuerza para tratar de alcanzar un acuerdo con Vladímir Putin.

Las negociaciones, bajo la mediación de EEUU, llevan estancadas desde antes de que, por su parte, estallara a finales de febrero la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán. El motivo, a juicio de Washington, es que ninguna de las dos partes mostraba una intención real de moverse para llegar a un alto el fuego y posterior acuerdo de paz.

A juicio de Zelenski, ahora, sin embargo, "hay una posibilidad real de poner fin a la guerra", según escribió en sus redes sociales. "Y la determinación de Estados Unidos es decisiva", añadió. Explicó que él y Trump han acordado "continuar estas conversaciones durante la cumbre de la OTAN en Ankara" la próxima semana, a la que Zelenski está invitado.

Trump también habló la víspera con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien reiteró a su homólogo estadounidense que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania y quien antes de la conversación también aseguró que el Ejército ruso ha conquistado 133 localidades en Ucrania en lo que va de 2026.

Rusia exagera sus números

El estadounidense Instituto para Estudios de la Guerra (ISW, en sus siglas en inglés) consideró en su último análisis diario del conflicto armado en Ucrania estas afirmaciones de "enormemente exageradas", ya que "no se corresponden con la realidad del campo de batalla".

Indicó que solo ha observado evidencias suficientes para sostener que las fuerzas rusas han capturado o infiltrado 64 localidades y aproximadamente 621,7 kilómetros cuadrados en todo el teatro de operaciones desde comienzos de 2026. Durante junio, agregó el ISW, los rusos capturaron o se infiltraron en 20 localidades y avanzaron o se infiltraron en aproximadamente 30,42 kilómetros cuadrados.

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"Estas cifras incluyen localidades en las que las fuerzas rusas solo se han infiltrado parcialmente, pero incluso considerando esas infiltraciones parciales, los datos no coinciden con la realidad presentada por Putin", afirma.

Fuente: El Periódico