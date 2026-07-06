El incendio de Perpinyà arrasa 4.900 hectáreas y avanza sin control por el calor extremo y el viento: "Es catastrófico"

En tan solo un mes, Francia afronta su tercera ola de calor acompañada de un preocupante incendio, cerca de Perpinyà, que ha obligado a evacuar a 10.000 personas en los Pirineos Orientales, después de que las llamas hayan arrasado más de 4.900 hectáreas desde el fin de semana. Este fuego, que todavía no se ha podido controlar, ha provocado alteraciones en la llegada de la etapa del Tour de Francia a la zona afectada, donde 800 bomberos continúan luchando contra el avance de las llamas. "La situación es catastrófica", admitió la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, a primera hora de este lunes tras una intensa noche para los servicios de emergencias.

El ministerior del Interior, Laurent Nuñez, se desplazó hasta Ille-sur-Têt para reunirse con las autoridades locales e informar sobre la situación del incendio que ya ha arrasado 4.900 hectáreas. Durante su visita, declaró que el fuego “no está completamente controlado”, aunque precisó que “afortunadamente está estabilizado en varios puntos”.

“Hasta la fecha, contamos con 7 aviones cisterna Canadair, 2 Dash 8 y 4 helicópteros cisterna. A partir de mañana, tendremos 8 aeronaves adicionales, incluyendo 6 de la flota de RescEU”, agregó, explicando que actualmente hay aproximadamente 20 incendios activos en todo el país.

50 edificios dañados

El fuego avanza sin control, dejando 16 heridos leves, entre ellos dos bomberos, y 50 edificios dañados "en distintos grados". Cuando la situación ya no permitía garantizar la seguridad, la prefectura de Pirineos Orientales obligó a los residentes de Vinça a evacuar la zona "de inmediato" y a no regresar a los lugares afectados hasta nueva orden.

De hecho, las llamas han seguido propagándose con rapidez debido a la extrema sequedad del ambiente provocada por la ola de calor histórica durante la cual los termómetros han superado los 40ºC en el sur del país. Tampoco ha ayudado a la contención del fuego ni a las tareas de extinción la orografía de la zona, ya que la sierra de Aspres es una zona "muy árida y de muy difícil acceso para los vehículos terrestres de los bomberos", ha apuntado el prefecto francés. Para reforzar la lucha contra las llamas, la Unión Europea (UE) ha enviado cuatro aviones cisterna que se unirán en las próximas horas a los equipos franceses.

El Tour, sin público

Ante esta situación extremadamente "difícil", el prefecto de la región ya anunció el domingo que la tercera etapa del Tour de Francia, entre Granollers (España) y Les Angles (Pirineos Orientales), se celebraría este lunes "sin público" en la zona afectada, donde se localiza la meta.

"Mi prioridad hoy es ayudar a la población evacuada. Por lo tanto, he decidido que no se desplegará ni un solo bombero en el Tour de Francia", ha declarado este lunes.

"Una situación preocupante"

Las autoridades se muestran preocupadas por el adelanto de la temporada de incendios y por su magnitud, una situación agravada por las altas temperaturas que azotan al país. El año pasado, por estas fechas, la cifra de hectáreas quemadas no llegaba a las 5.000, y en estos momentos, los incendios ya han arrasado más de 14.000 hectáreas en toda Francia. "Grandes incendios están azotando el sur de Francia y, respecto al año pasado, ya han triplicado la superficie quemada a estas alturas del año", ha afirmado el primer ministro Sébastien Lecornu ante la Asamblea Nacional, que ha calificado la "situación de extraordinaria y catastrófica".

Según los bomberos, el 90% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, pero su propagación se ve agravada por la creciente frecuencia de olas de calor y sequías debido al cambio climático.

Esta situación ha llevado a que Météo-France declare la región de Pirineos Orientales y otras 15 zonas en alerta naranja por las altas temperaturas, prohibiendo además el acceso a zonas forestales para evitar el riesgo de incendio.

Dos detenidos

Un hombre permanece bajo custodia policial desde este lunes, después de que las autoridades lo detuvieran el pasado domingo como sospechoso de provocar al menos ocho incendios forestales que fueron rápidamente controlados en Solaize, en el departamento del Ródano.

El sospechoso, que ya era conocido por la policía por distintos delitos, fue identificado gracias a varios testigos que lo vieron iniciar los incendios. La fiscalía de Lyon, encargada del caso, informó de que el hombre está siendo investigado como autor de un "delito de incendio provocado de bosques, matorrales, brezales o plantaciones ajenas que pudiera causar daños a las personas".

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Un segundo hombre, de 27 años, fue detenido el domingo "mientras se encontraba en Carlencas-et-Levas, cerca del lugar donde se inició un incendio", según informó el fiscal de Béziers, Arnaud Faugère, en un comunicado emitido el lunes por la noche. El sospechoso también cuenta con antecendentes; en 2020 fue condenado por provocar un incendio.

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