Trump da por rota la tregua con Irán tras una noche de ataques a gran escala y amenaza con nuevos bombardeos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado por muerto este miércoles el alto el fuego y preacuerdo firmado con Irán hace tres semanas, después de una noche de intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz. Trump dio la orden de atacar el sur del país persa desde Ankara, Turquía, donde está presente para la cumbre anual de la OTAN.

"Ya no me apetece más hablar con ellos. Son basura. Están enfermos. Son violentos, sangrientos, y si tuviesen la bomba atómica la usarían. Hablaré con los negociadores, pero tratar con ellos es una pérdida de tiempo. Son unos mentirosos. Por lo que mí respecta, (el alto el fuego) se ha acabado. Podemos seguir hablando, pero no paran de mentir. Son unos tramposos, están enfermos. Son mala gente. Que los negociadores sigan hablando, pero yo ya no me lo creo", ha dicho Trump este miércoles durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Más tarde, en la comparecencia para hacer balance de la cumbre, el republicano ha calificado de "tremendo éxito" la operación bélica de EEUU contra Irán porque, a su juicio, ha logrado eliminar la amenaza nuclear de la República Islámica. Y se ha mostrado confiado en que la nueva escalada termine "muy rápido" a pesar de que horas antes, durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había amenazado con "golpear fuerte" de nuevo al país esta noche. Asimismo, Trump ha amenazado con restablecer el bloqueo del estrecho de Ormuz "solo para Irán".

Esta semana, las negociaciones con Irán se pusieron en pausa por los funerales del anterior líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado el pasado 28 de febrero por EEUU e Israel. Esta semana tenía que ser una "semana de respiro", pero el respiro ha durado poco: este miércoles de madrugada, EEUU ha atacado varias posiciones iraníes en el sur, en un ataque a gran escala en respuesta a supuestos disparos iraníes contra barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

Ormuz, bajo control de Teherán

Irán no ha aceptado haber lanzado dichos ataques, pero desde hace semanas insiste en que, aunque la vía marítima está abierta, todo paso debe ser coordinado única y exclusivamente con Teherán.

"Estamos imponiendo un alto coste a Irán por haber atacado a barcos comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía internacional. La agresión iraní no fue provocada, ha sido peligrosa y supone una clara violación del alto el fuego", ha declarado el Comando Central del Ejército de Estados Unidos.

"Esto es una violación enorme de nuestro memorándum de entendimiento. Violaciones constantes del orden iraní en Ormuz. Amenazas persistentes de más ataques. Han devuelto las sanciones a nuestro petróleo, y atacan el sur de Irán. Los sionistas [Israel] sigue su agresión contra el Líbano. La era de la extorsión y el acoso ha terminado. No lleva a ninguna parte. No nos doblegaremos", ha dicho este miércoles por la mañana el jefe negociador iraní y presidente del Parlamento persa, Mohammed Bagher Ghalibaf.

Contra Bahréin y Kuwait

Teherán, en respuesta a los ataques estadounidenses, ha bombardeado bases de Washington en Bahréin y Kuwait. A pesar de que estos bombardeos cruzados no son los primeros desde la firma del preacuerdo entre EEUU e Irán hace tres semanas, sí son los más violentos hasta la fecha y ponen en jaque las negociaciones entre los dos países, que apenas han avanzado desde la firma del memorándum.

En el último encuentro entre delegaciones de la República Islámica y la Casa Blanca, las charlas quedaron encalladas en los detalles sobre Ormuz y la guerra en el Líbano. Según Teherán, los dos países no han entrado aún a discutir el programa nuclear persa, el gran punto de debate entre Irán y EEUU.

Según el preacuerdo, los dos países tienen un plazo máximo de 60 días para llegar a un entendimiento. Si no, la posibilidad de la vuelta a un conflicto activo no solo será posible sino que será lo más probable, según ha amenazado en las últimas semanas la Administración Trump.

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