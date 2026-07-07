Al menos 18 heridos en dos explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Macron en su visita de hoy a Siria

Dos artefectos explosivos han detonado en las inmediacionedel hotel de Damasco donde estaba previsto que se alojara el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita oficial a Siria que empieza este martes. Tras las detonaciones, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, cortaron varias carreteras y reforzaron el dispositivo de protección en torno a la visita presidencial. El balance provisional es de, al menos, 18 heridos.

Las autoridades no han confirmado todavía la causa de las explosiones y, de momento, tampoco hay constancia oficial sobre víctimas o daños importantes. El incidente coincide con la histórica visita de Macron, la primera de un jefe de Estado de un gran país de la Unión Europea a Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y la llegada al poder del presidente interino Ahmed al-Sharaa. Las autoridades están investigando el origen de las detonaciones y si hay indicios de que iban dirigidas al presidente francés.

Cabe recordar que Damasco ya había sufrido un atentado con bomba el 2 de julio, en un café del centro de la ciudad, en el que murieron al menos nueve personas. Las autoridades sirias lo calificaron de ataque terrorista y la investigación seguía abierta.

"Siria soberana y plural"

Tras las dos explosiones registradas en el centro de Damasco durante su visita oficial al país, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este martes que "nada podrá sofocar la aspiración de los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, plural y unida", "He conocido esta mañana Siria en toda su diversidad. He visto dignidad, coraje y determinación. Mi visita continúa", escribió el mandatario francés en sus redes sociales mientras proseguía su agenda oficial.

El Elíseo confirmó que Macron mantiene sin cambios el programa de su visita de dos días a la capital siria, pese a las explosiones registradas en las inmediaciones del hotel donde pasó la noche.

Empresas francesas

El presidente de Francia tiene previsto reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, para abordar el fortalecimiento de las relaciones entre Francia y Siria, así como mostrar el apoyo francés a la reconstrucción del país y estudiar la participación de empresas francesas en proyectos de infraestructuras, energía y otros sectores económicos. Por ello viaja acompañado por una delegación empresarial.

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Además, Macron pretende defender una transición política inclusiva, con protección para las minorías y el fortalecimiento de las instituciones del nuevo Estado sirio. Hablar sobre la seguridad regional, la lucha contra el terrorismo y la estabilidad en las fronteras con países vecinos, especialmente el Líbano también es otro de los objetivos del encuento.

Fuente: El Periódico