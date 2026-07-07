La principal sospechosa del atentado de Mónaco aparece muerta en Kiev con heridas de disparo en la cabeza

Las autoridades judiciales de Ucrania han informado este martes del hallazgo del cuerpo, con heridas de disparo en la cabeza, de Anastasiia Berezóvska, la mujer de 39 años que había sido identificada como la presunta autora del reciente intento de asesinato en Mónaco del oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, sancionado por el Gobierno de Kiev por apoyar la ocupación de Crimea, y su familia. Durante el operativo policial en Kiev fueron arrestadas dos personas, un antiguo miembro de las fuerzas de seguridad, y un agente del Directorio Principal de Inteligencia, (GUR, los servicios secretos militares), y hasta una habitación que, al parecer, era utilizada para torturar a prisioneros.

Las fuerzas de seguridad ucranianas han actuado conforme a la información que les estaban suministrando sus homólogos del principado monegasco, lugar donde tuvo lugar el crimen. La justicia de Mónaco había iniciado una búsqueda internacional una vez fue identificada Berezóvska como autora material del crimen, un operativo en el que también participaron las fuerzas de seguridad de Alemania, que registraron el domicilio de la sospechosa en ese país.

Se sabe que la presunta asesina entró en Ucrania a principios de julio, visitó a familiares y entró en contacto con los dos detenidos por la policía ucraniana, quienes podrían también haber participado en el ataque contra Ermolaev. Aunque los medios ucranianos no han desvelado la identidad de los detenidos, sí han desvelado que el miembro del GUR ha admitido ser el autor material de la muerte de Berezóvska junto con su compañero, haber transferido grandes cantidades de dinero a cuentas de la fallecida y haber actuado solo, sin que lo supieran sus superiores.

Hospitalizados

Ermolaev y su familia permanecen hospitalizados desde el estallido del artefacto explosivo ante su domicilio, en un complejo de lujo en Mónaco. El oligarca y su pareja fueron trasladados de inmediato a la vecina Niza, donde ella permanece en situación crítica y él ha sido sometido a operaciones quirúrgicas y hasta amputaciones de miembros. El hijo de ambos, de 13 años de edad, permanece en situación estable.

El oligarca, originario de la ciudad de Dnipro, no ocultaba sus simpatías hacia Rusia, y ya en 2019 logró formalizar el proceso de renuncia de la nacionalidad ucraniana. En 2023 fue sancionado por las autoridades de su país de origen, acusado de pagar impuestos en la Crimea ocupada como resultado de sus actividades comerciales. Según la publicación ucraniana 'Kyiv Independent', Ermolaev era en 2021 la 45ª persona más rica de Ucrania, con un patrimonio calculado en 220 millones de dólares.

Volodímir Fesenko, analista político, ha declarado a la misma publicación que en Dnipro "no era especialmente conocido" y que su influencia se limitaba al ayuntamiento de la localidad y al órgano legislativo de la región de Dnipropetrovsk. Y aunque intentó "dar el salto" a la política nacional, no logró culminar sus ambiciones. Su ritmo de vida en Mónaco conocía pocas limitaciones. Ermolaev conducía un vehículo Bentley valorado en 300.000 euros, según una investigación de 'Ukrainska Pravda'.

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En 2025, su hijo, Arthur Ermolaev fue detenido por la Interpol en Chipre y extraditado a Estonia bajo la acusación de encabezar un imperio global de fraude telefónico que robó 100 millones de dólares a ciudadanos vulnerables a los que ofrecía oportunidades de inversión. Fue liberado tras pagar como fianza 8,5 millones de euros, una cantidad que fue calificada de irrisoria.

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