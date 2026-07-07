La justicia rebaja la condena a Marine Le Pen y la líder anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027

"Los hechos son graves", comenzó diciendo la presidenta del Tribunal de Apelación de París antes de leer el fallo contra Marine Le Pen y su partido. Sin embargo, pese a la severidad de los magistrados, el tribunal rebajó la condena impuesta a la líder de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional: una multa de 100.000 euros, tres años de prisión —uno de ellos bajo vigilancia mediante brazalete electrónico— y 15 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una pena que le permite presentarse a las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027. Horas más tarde, la propia Le Pen anunció su intención de ser candidata al Elíseo.

Era la noticia del día, o quizás, incluso, del año. Cientos de periodistas llevaban desde las cinco de la mañana haciendo cola frente al tribunal situado en Ile de la Cité, el mismo edificio donde María Antonieta fue encarcelada en 1793, con la esperanza de conseguir un asiento en la sala de audiencias. Le Pen sabía que se enfrentaba a uno de los retos más difíciles de su carrera, y así lo confirmó horas antes con un escueto mensaje: "Este es el momento más importante de nuestra familia política".

Tras 10 años de investigación y varios de proceso judicial, los magistrados confirmaron este martes la malversación de fondos públicos en el caso de los falsos asistentes parlamentarios europeos de Agrupación Nacional, a pesar de que el partido sostuvo practicamente hasta el final que no había cometido ninguna irregularidad.

La decisión del Tribunal de Apelación suaviza la pena impuesta a Le Pen y mantiene intactas sus opciones de disputar el Elíseo en 2027. De no prosperar nuevos recursos, podría convertirse en la primera aspirante a la Presidencia de la República francesa en hacer campaña llevando un brazalete electrónico. Sin embargo, esta era una de las principales condiciones que la dirigente había impuesto para poder afrontar la carrera presidencial: no llevar un mecanismo de rastreo. "No podemos hacer campaña en estas condiciones... ¿Acaso se puede hacer campaña sin salir por la noche a reunirse con los votantes en mítines? Esa sería otra forma de impedir que yo sea candidata", justificó el pasado mes de febrero durante una entrevista para la cadena francesa BFMTV.

Le Pen abandonó el tribunal de la misma forma en la que entró, en silencio y sin dar declaraciones a la prensa para dirigirse a la sede del partido, donde se llevó a cabo "una reunión crucial". Su abogado se mostró "parcialmente satisfecho" con la decisión judicial a la salida del tribunal.

"Hemos tomado nota de la decisión de hoy. Observamos un cambio significativo en las sentencias, en particular en lo referente a la inelegibilidad, lo cual para nosotros es un punto sumamente importante, especialmente porque estuvo acompañado por las declaraciones del juez presidente sobre la libertad de los votantes para elegir a un candidato", afirmó.

A última hora del día, Marine rompió su silencio en prime time durante una entrevista para la cadena TF1. En ella, cambió de opinión y anunció que será candidata para las próximas elecciones presidenciales de 2027, y que llevará a la Corte de Casación la decisión del Tribunal de Apelación, como último recurso judicial. "Dado que tengo la opción de apelar ante el Tribunal de Casación, lo cual no ocurría necesariamente en los demás casos, y puesto que una apelación ante dicho tribunal suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin pulsera electrónica (...) No existe ningún escenario en el que no pueda ser candidata en 2027", declaró la líder de Agrupación Nacional, insistiendo en que "no cambiará de opinión" al respecto.

El partido, también condenado

Agrupación Nacional también ha sido condenada como entidad jurídica a pagar una multa de 2 millones de euros, de los cuales; un millón quedó en suspenso, y otro millón quedará confiscado por la justicia.

El Tribunal de Apelación consideró probado que el partido utilizó "fondos europeos que constituyen a fondos públicos", contrariamente a lo que había argumentado la defensa del partido de extrema derecha.

Bardella, el (posible) sucesor

El partido contemplaba todos los escenarios y desde hace meses el sucesor de Le Pen, Jordan Bardella, ha ocupado prácticamente todo el espacio político de la extrema derecha, e incluso ha protagonizado un polémico 'posado robado' en una famosa revista del corazón junto con la joven aristócrata María Carolina de Borbón. Tras anunciar que será candidata a las presidenciales, Marine fue preguntada por Bardella, quien será el primer ministro si ganan: "Creo que esta dupla política que formamos puede cambiar las cosas de verdad. Puede representar un nuevo impulso para nuestro país y transformar la vida cotidiana de los franceses", sentenció.

Jordan Bardella y Marine Le Pen, durante un acto de Agrupación Nacional en Lievin, en el norte de Francia, el pasado 4 de julio. / SIMON WOHLFAHRT / AFP

Para la oposición, poco importaba la decisión de la justicia y quién sea el próximo candidato, puesto que "sigue siendo la extrema derecha", afirmó el presidente de los ecologistas en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain. Lo mismo para los socialistas, quienes consideran que no existe una preferencia entre Marine Le Pen ni Jordan Bardella: "Son las mismas ideas contra las que hay que luchar pase lo que pase, el mismo peligro para la República", añadió.

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La derecha moderada se muestra más cauta y prefiere no pronunciarse. El presidente de Los Republicanos en la Asamblea Nacional, Laurent Wauquiez, pidió este martes no politizar la decisión judicial.

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