La Unión Europea retoma su polémica propuesta de escanear mensajes privados para frenar el abuso sexual infantil

El pasado 26 de marzo, los expertos en privacidad respiraron aliviados. El Parlamento Europeo rechazó con 311 votos en contra, 228 a favor y 92 abstenciones la controvertida ley que quería permitir a las empresas tecnológicas escanear los mensajes privados de los usuarios en busca de material de abuso sexual infantil. Sin embargo, a su presidenta, Roberta Metsola, no le gustó.

Cuatro meses después, y cuando ya parecía definitivamente sepultada, la iniciativa ha resucitado y su procedimiento de urgencia ha sido aprobado este mediodía, lo que significa que su contenido volverá a ser sometido a voto en el plenario que se celebra este jueves en Estrasburgo. Darle luz verde supondría reinstaurar el marco legal que expiró el 3 de abril y que ha permitido que plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, Signal, Telegram o Messenger puedan tomar medidas voluntarias para identificar y suprimir contenidos de la mal llamada pornografía infantil sin necesidad de obtener una autorización judicial previa.

A propuesta del Partido Popular Europeo, el grupo más grande de la Eurocámara, Metsola ha forzado la situación al negociar directamente con los Estados miembro para que se realice una nueva votación, una maniobra "sin precedentes", según advierte un documento de la presidencia chipriota del Consejo de la UE obtenido por POLITICO. Un portavoz de la presidenta ha explicado que "planteó" la cuestión en una reunión con los líderes de los grupos políticos del Parlamento y que ninguno de ellos se opuso abiertamente al plan. Consultados por EL PERIÓDICO, eurodiputados del PP y del PSOE han defendido el procedimiento.

Aun así, los críticos lo denuncian. "Es insólito que la presidenta del Parlamento vaya en contra de la institución que representa e ignore su posición", señala Simeon de Brouwer, experto en política digital de la Unión Europea, en declaraciones a este diario.

"Truco sucio"

Ese inhabitual procedimiento aumenta las probabilidades de que el marco legal se apruebe y amplíe hasta 2028. El recurso adoptado por los conservadores europeos, que se conoce técnicamente como "mecanismo legislativo ordinario", permite dar luz verde a una propuesta legislativa siempre que no haya una mayoría absoluta de al menos 361 eurodiputados la rechacen o modifiquen.

La maniobra "sin precedentes" de Metsola y el PPE facilita que el polémico escaneo de las comunicaciones se apruebe a la tercera

"Es el último plenario antes del verano, algunos eurodiputados no estarán ahí y eso importa porque por defecto se les contará como un voto de apoyo a la propuesta", denuncia de Brouwer, asesor político de EDRi, una red de más de 50 organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos digitales. "Es un truco sucio".

Encrucijada por la privacidad

El Europarlamento encara así una decisión tan polémica como vital. En 2022, la Comisión Europea propuso el Reglamento sobre el abuso sexual infantil, una ley que en su primera versión quería obligar las a plataformas digitales a escanear sus servicios en busca de imágenes y vídeos de abuso a menores Gobiernos europeos, cuerpos policiales y organizaciones en defensa de los menores aseguran que esa legislación agilizará la detección de depredadores y pedófilos en Internet.

Sin embargo, técnicos de ciberseguridad, organizaciones civiles, defensores de la privacidad y casi un millar de expertos tecnológicos europeos han advertido que la propuesta también conocida como Chat Control abre la puerta a la vigilancia masiva de los usuarios, pues el escaneo acabaría con el cifrado de extremo a extremo que protege sus comunicaciones. "Sería como colocar una cámara dentro de tu casa, un espía que no sabes qué está buscando, y decirte que no te preocupes, que no se usará mal", ha explicado Carmela Troncoso, profesora en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

El marco legal que se somete a voto esta semana, conocido como Chat Control 1.0, sería una "solución temporal" a la detección y supresión del contenido pedófilo en línia mientras se debate una nueva versión de la ley, que se ha visto progresivamente diluida. No violaría el cifrado de las telecomunicaciones, señala de Brouwer, pero sí podría llevar a algunas plataformas a dejar de apostar por la encriptación, como ha hecho recientemente Instagram.

La nueva ley es aún una incógnita. El último texto había bloqueado el escaneo obligatorio y establecía mecanismos de prevención y mitigación de contenido pedófilo. "Solo en los casos extremos y como último recurso" las autoridades podrían reclamar a un juez para que obligue a una plataforma a detectar este tipo de imágenes, explica el eurodiputado popular Javier Zarzalejos.

Tecnología ¿poco fiable?

También ha reducido la detección al uso de una tecnología que compara los archivos que hay en tu móvil o circulan por Internet con una base de datos de imágenes de abuso. "Sería como detectar si una carta lleva explosivos sin poder leer su contenido", añade Zarzalejos, también presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que anticipa que el contenido de la ley podría acordarse en septiembre.

No obstante, un estudio científico reciente afirma que este tipo de tecnología, conocido como PhotoDNA "no es fiable". La investigación advierte que "es fácil" evitar la detección y que se produzcan falsos positivos que incriminen a usuarios que no han hecho nada ilegal.

"No tenemos ninguna prueba de que la tecnología de detección propuesta sirve para salvar a los niños (...) Es muy frágil y comete muchos errores", añade Troncoso. Esta reputada ingeniera de telecomunicaciones experta en privacidad avisa que el hecho que el sistema pueda marcar erróneamente contenidos inofensivos —imágenes de tus hijos en la playa, por ejemplo— como abuso sexual infantil daría lugar a "consecuencias horribles". "No te estarán acusando de evadir impuestos o de no pagar una factura, sino de abusar de niños", anticipa.

Una de las organizaciones que utiliza esa tecnología falible es la estadounidense Thorn, fundada en 2012 por los actores Ashton Kutcher y Demi Moore. Aunque se vende como una oenegé sin ánimo de lucro, esta start-up ha levantado un negocio millonario con la venta de herramientas para rastrear Internet en busca de contenido pedófilo, según destapó Follow the Money. Esa misma investigación desveló que Thorn habría destinado hasta 24 millones de dólares a presionar a la Comisión Europea para que apruebe Chat Control. En 2023, Kutcher se reunió con Metsola, la presidenta Ursula von der Leyen y la entonces comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, promotora del polémico escaneo.

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De Brouwer advierte que, si es aprobada el jueves, la medida debilitará la posición del Parlamento Europeo de cara a los trílogos, las negociaciones a tres bandas con la Comisión Europea y el Consejo de la UE. "Si el Consejo sigue intimidando al Parlamento el tiempo suficiente, este se verá empujado a cambiar sus posiciones", asegura.

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