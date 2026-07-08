EEUU ataca Irán por segunda noche consecutiva y Teherán responde con bombardeos contra Bahréin, Kuwait y Qatar

Lo prometió este miércoles por la tarde, durante una rueda de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y el presidente estadounidense, Donald Trump, lo ha cumplido: Washington ha lanzado durante la noche nuevos ataques a gran escala contra Irán. En esta ocasión han impactado también contra infraestructura civil, sobre todo en el sur del país persa.

Esta es la segunda ronda de ataques entre EEUU y la República Islámica desde la firma del preacuerdo hace tres semanas. Pero a diferencia del intercambio de golpes previo, tanto las hostilidades como la retórica que los acompaña son de una mucho mayor escala. Trump incluso llegó a asegurar que "en su opinión el alto el fuego y el memorándum de entendimiento estaban acabados".

"El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha realizado ataques contra Irán para degradar su habilidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. EEUU hace responsable a Irán de su última agresión injustificada contra un carguero y su tripulación civil, que estaba transitando una vía marítima internacional vital", ha declarado durante la madrugada de este jueves el Ejército estadounidense. El Ministerio de Salud iraní ha informado que 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas a causa de los bombardeos de Washington.

Esta última ronda de ataques, empezada durante la noche del miércoles, arrancó después de que Irán presuntamente —Teherán no lo ha confirmado— atacase un carguero en Ormuz durante la noche del martes.

Sara Fernández

El estrecho, desde la firma del preacuerdo, ha reabierto, pero Irán insiste en que el paso de todo barco tiene que ser coordinado única y exclusivamente con la República Islámica.

"Estados Unidos aún no ha entendido que romper sus promesas y amedrentar a los demás ya no es gratis. Lo voy a decir claramente: si vosotros atacáis, seréis atacados. No gastéis demasiada energía innecesariamente, porque os hundiréis más profundamente. El estrecho de Ormuz solo abrirá según lo decida Irán, no a través de las amenazas estadounidenses", ha dicho este jueves el jefe negociador iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf.

Pocas horas después de este mensaje, Irán ha lanzado varios ataques contra Bahréin, Qatar y Kuwait, en respuesta al bombardeo norteamericano de la madrugada.

Un Trump desatado

Trump, en sus dos mandatos en la presidencia estadounidense, nunca ha destacado por ser un líder sutil, ni diplomáticamente cuidadoso. Pero en las últimas horas, tanto en la cumbre de la OTAN en Ankara como en el avión de vuelta a Washington, el multimillonario ha estado completamente desatado.

En varias ocasiones ha etiquetado al Gobierno iraní de "basura", "escoria" y "loco", y ha asegurado que ya no le ve el sentido a seguir negociando con Teherán, a pesar de que más tarde ha matizado que "el equipo estadounidense aún tiene permiso para mantener las charlas".

Durante la madrugada de este jueves, Trump ha estado publicando vídeos de las explosiones en Irán causadas por los bombardeos de EEUU. "Todo esto es en represalia a los ataques contra cargueros por parte de Irán. Si lo hacen de nuevo, ¡será mucho peor!", ha publicado Trump en sus redes sociales.

Ahora todo está en el aire: este jueves termina la semana de procesiones fúnebres para enterrar al antiguo líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado por EEUU e Israel al inicio de la guerra, el 28 de febrero de este año. Una vez terminasen los actos, Washington y Teherán tenían previsto volver a reunir sus equipos técnicos, probablemente en Doha, Qatar. Las tensiones e intercambios de ataques en el Golfo —además de las palabras de Trump— alejan aún más cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo entre los dos países.

Suscríbete para seguir leyendo