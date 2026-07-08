La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar

La OTAN se ha comprometido este miércoles a dar a Ucrania equipamiento militar, asistencia y formación por valor de 70.000 millones de euros este año y una cifra similar el próximo, para garantizar que la defensa del Ejército ucraniano pueda hacer frente a los ataques de Rusia.

"Mientras Rusia continúa su guerra, seguiremos asegurándonos de que Ucrania tiene lo que necesita", ha dicho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una rueda de prensa tras la cumbre de Ankara (Turquía). "A medida que Ucrania cambia la dinámica en el campo de batalla, nuestro apoyo debe continuar", ha insistido el holandés.

En la declaración conjunta, firmada por todos los líderes de la organización, la OTAN ha reconocido además la contribución de Ucrania a su seguridad. "Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica, y los Aliados permanecemos unidos en nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial", han puesto los líderes negro sobre blanco.

Es la primera vez que la alianza da formalmente su apoyo a Kiev desde la vuelta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca. En la declaración posterior a la cumbre de La Haya el pasado año, no hubo ninguna referencia a Ucrania. El acercamiento con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los avances de su Ejército lo han hecho posible en esta ocasión.

Ayuda europea

Estados Unidos, sin embargo, no contribuirá a la ayuda militar. Serán los socios europeos los que corran con la mayor parte de la cuenta, junto con Canadá, "mediante mecanismos bilaterales y multilaterales" y de manera "equitativa, predecible y sostenible a largo plazo". La declaración destaca en este sentido la importancia del préstamo que la Unión Europea concedió a Ucrania el pasado mes de diciembre y del que la Comisión Europea ya autorizó el primer pago.

Ese préstamo, sin embargo, tiene un problema. Las normas que lo regulan establecen que debe ir a pagar por armamento fabricado principalmente en Europa o en Ucrania, salvo que no sea posible. Este miércoles, una decena de países han enviado una carta al comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, y a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidiendo más flexibilidad.

Países Bajos, Alemania, Suecia, Finlandia, Lituania, Estonia, Letonia, Dinamarca y Polonia firman la misiva. En la cara, este grupo de países ha defendido que "existen necesidades urgentes para las que no hay alternativa en la UE o que las industrias europeas no pueden satisfacer de manera oportuna". Buena parte de esas necesidades tienen que ver con la defensa aérea. Lo que piden estos gobiernos es acelerar el procedimiento para conceder a Ucrania excepciones que le permitan usar el dinero para comprar el equipamiento fuera de la UE.

Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que durante la reunión de la llamada 'coalición de voluntarios' el próximo lunes, también habrá nuevos anuncios sobre apoyo militar a Kiev. "Será la ocasión de anunciar nuevas iniciativas en la lucha contra la llamada 'flota fantasma', nuevas capacidades militares y una mayor movilización de nuestra industria en apoyo de Ucrania", ha dicho Macron.

Francia, a diferencia de otros países, aboga por reforzar la industria europea para hacer frente a la demanda ucraniana. En este sentido, Macron quiere trabajar con los fabricantes de armas europeos, especialmente para sistemas de defensa antiaérea y antimisiles. En este sentido, Trump ha anunciado que concederá a Ucrania la licencia para que pueda fabricar sistemas Patriots, lo que podría ser determinante para Kiev.

¿Una oportunidad para la paz?

Para Rutte, la capacidad que el Ejército ucraniano ha desarrollado para atacar objetivos dentro de Rusia es clave. Los avances de Ucrania en el campo de batalla están haciendo que la guerra se congele. A ojos del secretario general, a quien más perjudica esto es al presidente de Rusia, Vladímir Putin. "No le está yendo muy bien", ha dicho. En este sentido, el holandés ha destacado la importancia del apoyo de la alianza a Ucrania.

Rutte cree, además, que puede haber una oportunidad para la paz. "Sé que el presidente Trump y su equipo, con la ayuda de todos los que puedan, están tratando de poner fin a esta terrible guerra", ha dicho el secretario general. "Donde podamos ser útiles, seremos útiles como OTAN", ha dicho.

Preguntado por si le preocupa que el fin del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos pueda tener un impacto en el nivel de compromiso de Washington con Ucrania o su capacidad para responder a las peticiones de armamento, ha dicho que no. "Estados Unidos es tan fuerte y poderoso que puede hacer ambas cosas", ha dicho Rutte.

Una Europa más fuerte

La OTAN ha sacado pecho este miércoles también por el aumento de la inversión en defensa, 139.000 millones con respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, las cifras publicadas por la propia organización muestran una diferencia significativa entre países. Mientras que países como Bélgica o España se quedan en el 2% del producto interior bruto, otros como Estonia, Letonia o Polonia superan el 4%.

Rutte no cree que esto sea un problema, a pesar de las críticas de Trump. El secretario general ha explicado que para grandes economías como la belga o la española esto es un salto sustancial y la propia industria necesita tiempo para absorber la inversión. Es decir, para el holandés, es cuestión de tiempo. "Todos estos países se comprometen a seguir adelante", ha dicho.

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La declaración de la cumbre también recoge el cambio de equilibrio de fuerzas en el que se adentra la organización. "Estamos construyendo el futuro: una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte, una Alianza modernizada. Los Aliados europeos y Canadá, en colaboración con Estados Unidos, están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza", han confirmado los líderes.

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