Trump incendia la cumbre de la OTAN con reproches a España y Europa... para luego celebrar "el gran amor y unidad de la alianza"

Ha sido el baile de Donald Trump. En todo momento, declaración arriba y declaración abajo, el presidente estadounidense ha estado durante los dos días de cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, haciendo sonar la música —incendiaria— al son de sus temas favoritos.

Lo ha tocado casi todo: desde su queja aparcada de que Dinamarca debe entregarle Groenlandia a Estados Unidos a sus reproches contra Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido por no haber ayudado a Washington con Irán y la reapertura de Ormuz. "Tampoco es que nos hiciese falta, pero habría sido bonito", ha dicho Trump. El estadounidense también ha atacado directamente a España, y solo ha dejado de mencionar una de sus melodías habituales. Canadá se ha salvado de volver a recibir amenazas de anexión.

La que se ha llevado la peor parte, sin duda, es la España de Pedro Sánchez. "No quiero ningún tipo de negocio nunca más con España. Son un aliado terrible. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Cierra todo comercio con España, por favor. Incluyendo visitas. ¿De acuerdo? Inmediatamente, y ni siquiera hables con ellos. No tienen arreglo", le ha dicho en directo al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la cumbre.

"Los españoles no tienen arreglo. Son mala gente, porque todo el mundo trabaja, paga... y España en particular... bueno, junto con un par más, dice que no abiertamente. Es hostil. Veremos lo hostiles que siguen siendo cuando llamen de nuevo diciendo: 'por favor por favor, ¡queremos comerciar contigo, señor'!", ha dicho Trump en tono de mofa.

Quién es el papá

A su lado, Rutte escuchaba sin hacer ninguna mueca. "Señor presidente, pero has conseguido que España pague el 2%. Han hecho un gran esfuerzo en el último año. Hay aún problemas que solucionar, pero han llegado. Sin ti en esta silla, esto no hubiese pasado. Lo has hecho tú", ha dicho el secretario general de la OTAN, quien en el pasado ha catalogado a Trump de "papá", tanto en privado como en público.

"Si Biden hubiese tenido un poco de cerebro, que no tenía, estarían ya pagando antes. Pero no", ha contestado Trump. "Pero lo has conseguido tú. Esta es tu victoria. Sin ti no hubiese pasado", ha insistido el holandés. "Por eso me gustas, Mark", ha rematado el republicano.

En la cumbre de la OTAN del año pasado, los 32 aliados acordaron subir su gasto militar hasta el 5% del PIB hasta 2035. España asegura que está en camino, pero que no invertirá a niveles que "supongan un riesgo para el Estado del bienestar".

"España se comprometió el año pasado a hacer su parte, y hoy puedo decir que hemos cumplido, y con creces", ha dicho Sánchez en rueda de prensa este miércoles: "Nuestro país ha alcanzado sus objetivos para el año 2026, y con un grado superior a la media europea. En la sala los presidentes nos han agradecido la labor de España. Y con Trump... he tenido una charla informal con él. Hemos hablado de fútbol, del Mundial de selecciones. Ha sido una charla coloquial e informal, en la que todo sido amabilidad".

Lo cierto es que al cerrar la cumbre, en su rueda de prensa final, Trump se ha mostrado muy conciliador, e incluso contento con sus aliados europeos. Aunque eso sí, siempre en su tono particular, tan disperso como agresivo. "Hemos discutido el progreso de los demás miembros a llegar al 5%. Son ricos y nadie debe sentir ninguna pena por ellos. Todos llegarán al 5% que reclamamos. Y todos me han dicho: '¡señor presidente, te queremos!'. Gente adulta diciendo esto... no sé, pueda que quieran alabarme. Pero la reunión ha sido muy buena, llena de amor. Gente muy inteligente con bondad en el corazón. Ha habido mucha unidad", ha destacado el líder estadounidense.

El canciller alemán, Friedrich Merz, corroboró con sus declaraciones el buen ambiente vivido en la sala de reuniones: "Sánchez volvió a explicar que el Gobierno español está realizando ahora realmente un enorme esfuerzo para alcanzar los objetivos acordados en la cumbre del año pasado en La Haya, eso también fue recibido con una gran aprobación por parte del presidente Trump”.

Una familia... ¿bien avenida?

A pesar del presunto final feliz, esta cumbre de la OTAN en Turquía ha mostrado abiertamente las enormes tensiones que existen en la actualidad entre el estridente mandatario estadounidense y los aliados europeos, que a pesar de todo sí se han comprometido en aumentar su gasto en defensa para llegar a niveles cercanos a los de Washington.

"Siempre he pensado que las familias donde a veces se tienen conversaciones sinceras y se pelean un poco son mucho más fuertes que las familias donde se dice: 'oh, no nos enfademos' y 'mantengamos las cosas en orden'. Me encanta cuando a veces entre amigos se pueden pelear; eso los hace más fuertes. Y el presidente Trump no es una persona que se guarde sus opiniones para sí mismo", ha declarado Rutte en su rueda de prensa de cierre de la cumbre, informa Beatriz Ríos.

Este encuentro de la Alianza Atlántica ha tenido también otros protagonistas. En los márgenes de la cumbre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, han tenido varios encuentros con Trump y otros líderes. Pero el gran protagonista externo no ha sido otro que Irán, y los renovados intercambios de ataques entre Washington y la República Islámica, que podrían desembocar en el regreso de la guerra en Oriente Medio.

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Trump, antes de volar de vuelta a la Casa Blanca, no se ha quedado corto. "Los iraníes están un poco 'loquetes'. Están locos —ha repetido el multimillonario—. Esta semana ha ocurrido el funeral de una persona que ha matado a mucha gente. Lo que hemos hecho ahora tendría que haber pasado hace 47 años. Son escoria".

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