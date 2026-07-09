Defensa
EEUU accede a vender a Alemania los misiles Tomahawk que Berlín plantea como disuasión ante Rusia
El canciller Merz anuncia un acuerdo con Washington para la adquisición de los proyectiles de hasta 2.500 kilómetros de alcance
Alemania tendrá por fin los misiles de largo alcance estadounidenses Tomahawk que prácticamente daba por inalcanzables el canciller Friedrich Merz, ya que Donald Trump se los negaba. Washington ha dado luz verde a su adquisición y despliegue en territorio alemán. El propio Merz lo anunció este jueves desde el Parlamento de Berlín, de regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara.
"En los márgenes de la cumbre de la OTAN acordamos con EEUU adquirir y desplegar esos misiles en territorio alemán", afirmó el canciller, en una declaración de Gobierno sobre los resultados alcanzados en Ankara. Se cierra así, en palabras de Merz, una "brecha importante" para la seguridad de Alemania.
El despliegue en Alemania de los Tomahawk, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, había sido acordado en 2024 entre el entonces presidente, Joe Biden, y el antecesor de Merz, el socialdemócrata Olaf Scholz. En ese momento, la decisión desató una notable polémica. A juicio de la oposición izquierdista, y de una parte de los socialdemócratas y de sus entonces socios Verdes, no contribuirían a la disuasión ante un hipotético ataque de Rusia, sino que convertían Alemania en objetivo potencial de guerra.
Retirada de soldados
Trump echó atrás la operación con el argumento de que su país necesita estos misiles. El pasado mayo, Merz dio por fracasados sus intentos de convencer a Washington de la necesidad de dotarse de esos proyectiles frente a la amenaza persistente rusa. A ese disenso bilateral con su poderoso aliado transatlántico siguió el anuncio de Trump de la retirada de territorio alemán de 5.000 soldados estadodunidenses, tras las críticas de Merz a la falta de una estrategia en los ataques contra Irán.
Los esfuerzos del ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se habían orientado en una búsqueda de alternativas de producción europea, aunque ha admitido que ello llevará su tiempo. Finalmente, se ha materializado la opción de compra para unos misiles de gran precisión, supuestamente equivalentes a los que Rusia tiene desplegados en su enclave de Kaliningrado, entre los países bálticos y Polonia. Teóricamente, los Tomahawk podrían alcanzar Moscú, a 1.600 kilómetros en línea recta de la capital alemana.
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Fuente: El Periódico
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