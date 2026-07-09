El polémico candidato demócrata con un tatuaje nazi renuncia a la carrera por el Senado tras ser acusado de violación

El controvertido candidato demócrata al Senado de EEUU por el estado de Maine, Graham Platner, puso fin a su campaña el miércoles después de que una acusación de violación en su contra amenazara con arruinar una de las mejores oportunidades de su partido para arrebatar un escaño a los republicanos.

"Estamos suspendiendo las operaciones de campaña", dijo Platner en un vídeo publicado en X para añadir: "Esto es increíblemente difícil, porque sé que algunos pensarán que es una admisión de culpa, y definitivamente no lo es. No lo hacemos por las acusaciones, lo hacemos por las estructuras que nos están quitando quienes ostentan el poder".

Según la ley de Maine, los demócratas pueden sustituir a Platner en la papeleta electoral porque renunció antes de la fecha límite del 13 de julio. El partido estatal tiene hasta el 27 de julio para elegir a un nuevo candidato. Esta situación surge después de que el medio 'Politico' informara el lunes de que Jenny Racicot, una residente de Maine de 41 años que anteriormente había tenido una relación con Platner, lo acusó de obligarla a tener relaciones sexuales a finales de 2021 a pesar de sus repetidas objeciones.

Sin el apoyo de los suyos

Su campaña perdió rápidamente el apoyo de todo el Partido Demócrata, desde la clase política de Washington hasta los legisladores progresistas y activistas que anteriormente lo habían defendido al considerar que su contundente mensaje contra el establishment podía calar entre los votantes cansados de la política cautelosa de los demócratas.

Platner, un veterano de los Marines, ostricultor y recién llegado a la política, ganó las primarias demócratas del mes pasado en el estado nororiental de Maine a pesar de otras polémicas surgidas durante la campaña, como un tatuaje vinculado al nazismo --que él sostuvo que se hizo sin conocer su significado--, publicaciones en redes con lenguaje racista, sexista y homófobo --que atribuyó al estrés postraumático derivado de su servicio militar--, o los mensajes sexuales enviados a múltiples mujeres mientras ya estaba casado.

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Su esposa, Amy Gertner, descubrió esos mensajes en la primavera de 2025 y en agosto siguiente se lo comunicó al equipo de campaña que se encargaba de preparar las primarias al Senado para que evaluaran el riesgo político. El aquel momento, sus asesores lo consideraron un asunto privado y optaron por no hacerlo público, y el Partido Demócrata cerró filas en torno al aspirante y le dio su apoyo.

Fuente: El Periódico